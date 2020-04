Correa califica de absurda su sentencia hoy en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Corrrea brindó este martes sus consideraciones tras haber sido sentenciado a ocho años de prisión en su propio país por la causa conocida como ‘Caso Sobornos’: “Lo esperábamos, estaban desesperados para condenarme por algo”, le dijo a RT desde su casa en Bruselas (Bélgica).

En ese tono, el dirigente sudamericano opinó: “En un estado de derecho, sería imposible”.

Desde su punto de vista, la determinación judicial se produjo para limitar sus aspiraciones electorales y desviar la atención pública de la emergencia sanitaria que atraviesa la nación, en medio de la pandemia del coronavirus: “Distraen las energías del país, deberíamos estar preocupados de la crisis, de los muertos insepultos“.

Al respecto, el entrevistado insistió en que ahora las autoridades deberían enfocarse en “cómo está subiendo la epidemia”.

En ese tono crítico, Correa consideró que esta circunstancia solo refleja el “odio político” contra su figura, “incluso en esta crisis”. Sin embargo, adelantó que va a llevar el caso a etapas superiores de la Justicia: “Lo vamos a ganar en cortes internacionales”, confió.

Para desestimar el proceso, el dirigente repasó: “Esto no tiene ni pies ni cabeza. Su principal prueba eran unos archivos que estaban en la carpeta de una asesora. Nosotros logramos tenerlos y con peritaje internacional demostramos que fueron ‘hackeados’ en 2016 y modificados hasta 2018, algo totalmente forjado”. De hecho, ese elemento irregular finalmente no pudo ser tenido en cuenta, destaca el político latinoamericano.

También subrayó: “Ayer hubo una filtración de miles de documentos, demostrando que la secretaria del fiscal estuvo en permanente contacto con el presidente del Tribunal”. Sobre ello, aclaró que, si bien es cierto que había un vínculo afectivo entre ellos, cometieron la irregularidad de enviarse información sobre el juicio: “No intercambiaban facturas eléctricas o cuentas de teléfono. ¡No! ¡El proceso! Eso es asociación ilícita”.

Sobre la coyuntura política y judicial de Ecuador, el exjefe de Estado sostuvo que “no existe Justicia, y Europa no dice nada”. En efecto, lo ejemplifica con otras causas que debió afrontar: “Me acusaron de haber asesinado a una persona, aparece la persona viva, pero me siguen acusando de asesinato, diciendo que resucitó. Ya es irracional”.

También desde su cuenta en Twitter se pronunció sobre el fallo de hoy:

No aprenden de la historia. No entendieron nada de Lula, Cristina, Evo.

¡Claro que con esta persecución hacen daño en el corto plazo! Pero en el largo plazo solo nos vuelven invencibles.

No podrán cambiar el curso de la historia.

¡Resistiremos y venceremos! https://t.co/gycW9GiOLB

— Rafael Correa (@MashiRafael) April 7, 2020