Conversación en tiempo de bolero con el maestro Miguel Patterson

Durante el contexto del pasado Festival Internacional Boleros de Oro tuve el gusto de conversar con el maestro Miguel Patterson, director musical de este evento durante 36 años. Siempre se les da más cobertura a los intérpretes, pero existe un colectivo de músicos que hacen posible que cada presentación quede con la calidad y con el nivel que prestigia cada año a un festival en el que muchos de los solistas, nacionales e internacionales retornan, convirtiéndose en una gran familia que acoge en cada entrega a nuevos cultores.

Miguel Patterson Meriño es un músico de excelencia en la alta escena cubana. Desde hace años lo hemos visto al frente de la Orquesta del ICRT, en varios programas de televisión y galas importantes. Sin embargo, poco sabemos de su trayectoria artística. Durante la entrevista que le pedí, intenté saldar un poco esta deuda.

Miguel Patterson: “Soy graduado como instrumentista de música de concierto. Comencé en la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba. Después fui músico popular en el embrión de lo que sería la Orquesta de Música Moderna de Oriente. Comencé en la orquesta del ICRT como intérprete, orquestador y compositor, he hecho de todo un poquito y dirijo la orquesta hace ya muchos años. Estudié primero clarinete, luego saxofón, fagot y después la dirección de orquesta”.

Al preguntarle sobre sus experiencias durante estas más de tres décadas del Festival Boleros de Oro y la importancia que tiene mantener el evento y la salvaguarda del género, el entrevistado contestó: “He sido el director musical del Festival Boleros de Oro desde sus inicios, hace 36 años, junto a Rey Montesinos, que también ha trabajado desde el primer momento con nosotros y José Loyola que es, desde su creación, el director general. Pero la parte dela orquesta siempre ha sido mía, con el montaje de todas las obras de nacionales y extranjeros. Es una experiencia única porque vienen boleristas detodas partes del mundo. Por aquí han pasado franceses, italianos, chinos, indios y de todos los países de Latinoamérica, que son la mayoría de los participantes. Ha sido muy importante por los conceptos de orquestar, de cantar, de cómo ajustar los estilos para que ellos se sientan bien y de cómo acompañarlos, que es muy difícil.

“Entre las cosas más complicadas que hay en la música está el acompañar. Para los solistas es más fácil porque interpretan un tema como lo piensan y lo sienten. Pero percibirlo mismo que otra persona, adaptarse al estilo de un cantante y cómo lo quiso hacer el orquestador cuando escribió el arreglo, interpretar eso es muy complejo y somos realmente especialistas en lograrlo”.

“El bolero es una forma de hacer muy cubana. Como sabemos, muchos países quieren la paternidad de este, como México, Colombia y Puerto Rico. Nosotros tenemos muchos intérpretes de boleros de primer nivel que han sido famosos en el mundo. Es también la forma más auténtica de enamorar los cubanos. Además, se baila y el baile es parte de la cultura nuestra. Es más fácil bailar y enamorar al mismo tiempo y eso se hace con el bolero.

“Aspiramos a que se reconozca como patrimonio no solamente nacional, sino internacional, porque lo merecemos, hemos trabajado mucho para eso y hemos aportado una gran cantidad de intérpretes que cantan muy bien el bolero en el mundo y en Cuba, sobre todo. A mucha gente le gusta el bolero. Algunos se acercan con pena, porque piensan que el cantarlo es una cosa antigua, para gente muy mayores; pero cuando van a un teatro y ven tantos jóvenes ahí, se dan cuenta que todos pueden cantar los boleros, tanto actuales, como los más antiguos. Tenemos boleros rítmicos, boleros líricos, boleros morunos, canción con ritmo de boleros, boleros chá, boleros son y hasta boleros mambo, siempre hay alguien que hace un bolero con la rítmica que esté de moda, hasta bolero beat se ha hecho en Cuba. Claro, uno tiene que saber cómo se escribe el ritmo beat, por ejemplo, para ajustar que coincida bien la melodía o el motivo del bolero con la célula rítmica beat, del mambo, el chachachá, del bolero moruno. El orquestador tiene que estar muy claro para hacer eso. No se puede, si no se tiene un dominio de todo y se está muy informado. Y no solamente información, sino conocimientos. La información, en estos tiempos, esmucho más fácil acceder a ella; pero hay que saber cómo llevarla a la práctica”.

El maestro Miguel Patterson nació en la provincia de Holguín un 23 de septiembre de 1948. Comenzó sus estudios en Santiago de Cuba y posteriormente continuó en La Habana. Estuvo vinculado a grandes figuras que lo guiaron en cuanto a la dirección de orquestas. Dentro de su carrera en los medios de comunicación hay que destacar entre otros a Cita con Rosita, Álbum de Cuba, donde participó como músico; también a concursos como Todo el mundo canta; los programas televisivos Para bailar y el Festival OTI de la canción, en los que estuvo estrechamente vinculado. Fue director musical del primer Concurso Adolfo Guzmán en el año 1978, presidente del jurado y vicepresidente del Comité Organizador. Entre sus momentos relevantes está el haber acompañado al cantante Luciano Pavarotti en el programa Pavarotti y sus amigos, en el año 2002, como el primer director cubano a ese nivel.

Ostenta la Condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión Cubanas, el Premio Nacional de Televisión; ha recibido varias distinciones en Berlín, Guyana, Venezuela, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros.