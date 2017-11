Contigo, pan y cebolla: puro gracejo cubano

La especie humana comparte rasgos comunes, de todo tipo, sin importar el lugar donde vivan las personas. No obstante, el carácter nacional de un pueblo la hace distinta, dentro de la igualdad, doquiera. Para entender, y plasmar en líneas/parlamentos/actos, la esencia particular del alma cubana, pocos emprendimientos creativos tan claros, directos, veristas, sabrosos, cautivadores como la obra escénica del dramaturgo Héctor Quintero.

Juan Carlos Cremata Malberti, el director de Viva Cuba y otro gran enamorado de su país, lo sabe perfectamente; y es por eso que se propuso el plausible fin de trasladar al cine dos obras cumbres del dramaturgo: El premio flaco y Contigo, pan y cebolla, ambas firmadas en los sesentas tempranos del pasado siglo.

A prop√≥sito del estreno del primero de los filmes, en 2009, escrib√≠ que ‚Äúdurante su trasunto a lenguaje cinematogr√°fico del hito esc√©nico, en esta verdadera operaci√≥n de homenaje y tributo, el director mantuvo su esencia de tragicomedia vernacular, costumbrista y social definidora del lacerante estado de cosas de la Cuba seudorepublicana: la miseria extrema, el olvido total de los sectores humildes, las mentiras rampantes de la publicidad, la tiran√≠a de las marcas (¬°ay, Rina, Jab√≥n Candado y todas aquellas murrumacas de los padres tutelares del consumo¬°, la casita de mamposter√≠a ‚Äúregalada‚ÄĚ a costa de millones de jab√≥n vendidos y publicidad asegurada, mientras imperaba el boh√≠o y la tabla de palma atestada de alacranes), el sinsentido de vidas hundidas en el desprecio ajeno e incluso en el propio‚ÄĚ.

Y en Contigo, pan y cebolla, el largometraje de 2014, Cremata Malberti (por tercera vez, en codirecci√≥n con Iraida, su madre) contin√ļa enarbolando similares pendones: llevar el cl√°sico quinteriano a presente, a territorio masivo del cine (siempre con infinitas mayores audiencias que el teatro, con todo el respeto merecido por dicha expresi√≥n seminal), desde un frente de justipreciaci√≥n y honra. No lo hace a la manera de Baz Lurhman con Shakespeare en su Romeo y Julieta de 1996. Aqu√≠ no hay revisi√≥n metodol√≥gica de las formas, ni trasgresi√≥n, ni variaciones, ni iconoclasias. Todo va con arreglo al esquema can√≥nico del exponente dramat√ļrgico. En realidad, se le agradece, por cuanto no parecer√≠a viable con el mundo de H√©ctor, so peligro absoluto de desmerengar su cake irrepetible de cuban√≠a, gracejo, picaresca; de no captar las tonalidades de esa permanente movilidad suya entre los territorios de la comedia y el drama.

Cremata lo logr√≥ otra vez. ‚ÄúCaptur√≥‚ÄĚ nuevamente el numen de la teatr√≠stica de Quintero (cual lo hizo en la para m√≠, no obstante, superior, El premio flaco); las coordenadas de expresi√≥n de sus personajes, el color ambiental de una √©poca, el sentimiento social del tiempo hist√≥rico neocolonial y los patrones de vida de seres humanos m√°s preocupados por el pensamiento del vecino sobre ellos que el de ellos sobre s√≠ mismos.

El matrimonio compuesto por Lala Fundora (Alina Rodr√≠guez) y Anselmo Prieto (Enrique Molina), los hijos de ambos y la hermana del segundo, defendida por Alicia Bustamante -los cinco personajes que irrigan de humanidad la desvencijada morada habanera seudorrepublicana-, procuran una vida mejor. Sobre todo, esa Lala, mater familia en la cual, de una u otra forma, se ven reflejadas tantas madres cubanas de todos los tiempos. Ella quiere, misi√≥n imposible, que los 110 pesos de su marido se estiren hasta el infinito, que Anselmito se grad√ļe en San Alejandro y Lalita termine la mar de estudios in√ļtiles para la mujer cubana de aquellos tiempos primitivos donde conceptos como igualdad, derechos y reivindicaciones sociales del sexo femenino eran mera entelequia. Reina del hogar y de las apariencias, ella no quiere que Fermina la vecina vea el arroz con huevos fritos y platanito sobre la mesa del hogar; ella sue√Īa con su refrigerador; ella llora el no-aumento salarial de un esposo, embarcado a√Īo tras a√Īo por los polacos contratantes‚Ķ En Lala reconocemos defectos, pero tambi√©n la voz, actos e im√°genes de nuestras abuelas, de muchas madres que lucharon a brazo partido por los suyos casi sin reparar en que el contexto siempre podr√≠a disolver sus expectativas.

Lala tuvo la suerte f√≠lmica de ser incorporada, lo mismo que en adaptaciones para las tablas, por la finada Alina Rodr√≠guez, la excepcional Carmela de Conducta, quien aqu√≠ volver√≠a a dar un soberano recital de actuaci√≥n, para que quien aun no hab√≠a llegado a la conclusi√≥n se d√© cuenta definitivamente de que se trata de una de las grandes actrices de la historia del cine, el teatro y la televisi√≥n cubanas. Molina a su lado significa la empat√≠a total, la alquimia histri√≥nica perfecta para el maridaje psicol√≥gico pretendido. La Justa y el Silvestre Ca√Īizo de la telenovela Tierra Brava se reencontrar√≠an, ahora en las comarcas del cine, y su enlace resulta pr√≥vido, fecundo. Si la escena real inglesa tiene sus herederos de Lawrence Olivier, nosotros tambi√©n tenemos genios aqu√≠.

Contigo, pan y cebolla, la película, no devendrá un acontecimiento fílmico histórico o algo parecido si solo se tuviese en cuenta su intencional mecanismo académico de narración, fiel y sin desviación del original escénico; aunque, de valorarse poliédricamente, deviene tan válido como necesario ejercicio de salvaguarda de nuestros hondos valores artísticos autóctonos. A esos miles de jóvenes que no asistieron a las salas llenas con la pieza de Quintero, ni en todos los casos poseen el sedimento cultural general acerca de nuestro pasado, les sentará de maravillas repasar esta película, fácil de encontrar en soporte digital, como El premio flaco. A alabar a Cremata Malberti por versionar al cine, con éxito, a los dos Quinteros más populares y queridos.