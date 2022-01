Consulta popular del nuevo Código de las Familias: Derecho y deber ciudadano

La disposición transitoria decimoprimera de la Constitución de la República de Cuba, proclamada el 10 de abril de 2019, deja clara la realización de la consulta popular y referendo del proyecto de Código de las Familias; de ahí que se haya realizado un amplio proceso en el cual han tomado parte operadores del Derecho, representantes de diversas organizaciones y organismos, así como parte del pueblo que ya ha brindado sus consideraciones en momentos anteriores.

Sin embrago, a partir del primer día de febrero y hasta el 30 de abril, transcurrirá en todo el país la consulta popular, un momento vital, importantísimo, en que podremos acudir a cada uno de los puntos de reunión previstos para ofrecer criterios, sugerencias; exponer dudas.

No se trata de un mero paso formal; es esa otra oportunidad para, abiertamente, pronunciarnos a favor de que se incluyan nuevos artículos o se suprima alguno de los ya existentes. Acompañados de las autoridades electorales, nuestros propios vecinos, asistidos por dúos de juristas, acudirán a esta cita que deviene ocasión para seguir construyendo juntos el país que queremos, ahora desde le legislación que regirá todo lo relacionado con las familias.

Desde la Constitución misma se nos garantiza el derecho de ser parte directa de la elaboración y aprobación el Código de las Familias que, reitero lo dicho en trabajos anteriores, no está pensado para satisfacer intereses individuales, sino para proteger y refrendar el derecho de la mayoría. También es deber nuestro participar, no excluirnos como si no nos sintiéramos aludidos por la norma jurídica que se propone.

Que es amplio el contenido, es cierto, y qué bien que sea abarcador y procure soluciones a los más diversos conflictos; es también novedoso, moderno y sobre todo “aterrizado” a la realidad de las familias en esta Cuba nuestra, que no permanece estática ni anquilosada.

Nada de lo que se exprese en los encuentros de la consulta popular al Proyecto de Código de las Familias dejará de ser escuchado, anotado y enviado a la comisión redactora del documento legal. Para ello se ha implementado un sistema informático facilitador de la captación de cada pronunciamiento.

Repito que no es un hecho formal y como dice el slogan que ya podemos ver a través de la TV, nuestra opinión es importante y cuenta.

Entonces, estemos al tanto de la fecha del encuentro; acudamos, hagámoslo en familia; pero antes dediquemos un tiempo a conocer el Proyecto, porque no podremos opinar de lo que desconocemos.

La Constitución nos respalda el derecho; pongamos nosotros el deber y estemos allí, que es como estar con Cuba, su presente y su futuro.