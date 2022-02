Consejo de Seguridad aprueba reunión extraordinaria de la Asamblea General sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este domingo una resolución para convocar una sesión especial de la Asamblea General en relación con la operación militar de Rusia en Ucrania.

Once de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución, Rusia votó en contra y tres se abstuvieron (incluida China). Se espera que la reunión extraordinaria se lleve a cabo en las próximas 24 horas.

En total, desde la fundación de la organización mundial, ha habido 10 sesiones de este tipo y está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas que se realizarán «cada vez que las circunstancias lo exijan». La última vez que se llevó a cabo fue en 1997 en relación con los territorios palestinos.

«Una vez más escuchamos mentiras, engaños y falsificaciones»

Durante su intervención hoy en la cuarta reunión esta semana del Consejo de Seguridad, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló que los medios occidentales presentan «descaradamente» los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania como las «consecuencias» de la operación militar de Rusia en Ucrania.

El alto diplomático ruso subrayó que los representantes de Occidente en la reunión del Consejo de Seguridad del domingo «no encontraron ni una sola palabra de compasión para el pueblo de Donbass«.

«Al fin y al cabo, son las casas en Donbass destruidas por las Fuerzas Armadas ucranianas y los nacionalistas las que ahora los medios de comunicación occidentales hacen pasar descaradamente como consecuencias de nuestra operación militar en Ucrania», declaró.

Nebenzia dijo que la ayuda humanitaria para los residentes de Donbass era «necesaria desde hace mucho tiempo, y el único país que la proporcionaba era esencialmente Rusia«.

También apuntó que la distribución incontrolada de armas por parte de las autoridades ucranianas a todo aquel que las quiera pone en peligro la seguridad de los habitantes del país. «Los habitantes de Ucrania también se ven amenazados por la distribución incontrolada de armas por parte de los radicales y las autoridades a todo el mundo, incluidos los delincuentes especialmente liberados de las cárceles, que ya están disparando en manos de saqueadores y merodeadores», manifestó.

Guerra en las redes sociales



Manifestó que el supuesto uso indiscriminado de la fuerza por parte de Rusia en el país vecino y los ataques a guarderías y hospitales son mentiras y falsedades. «Hoy, en esta reunión, volvemos a escuchar mentiras y falsedades sobre el bombardeo indiscriminado de ciudades, hospitales y escuelas ucranianas. El Ejército ruso no amenaza a los civiles en Ucrania, no bombardea a los civiles. La amenaza que se cierne sobre ellos es la de los nacionalistas ucranianos, que han tomado como rehenes a los residentes ucranianos y se esconden detrás de ellos como escudos humanos», explicó.

Según Nebenzia, actualmente en las redes sociales «se está librando una guerra de información contra Rusia«. «Como no hay pruebas de la destrucción de infraestructuras civiles por parte de los militares rusos, se presentan como tales los ataques ucranianos y los golpes erróneos, así como las imágenes y los vídeos de Donbass que registran solo los crímenes de los nacionalistas ucranianos», detalló.

«Además, se han publicado en las redes sociales tutoriales sobre cómo filmar falsificaciones que denigran nuestra operación militar.

Un total de 1,2 millones de falsificaciones de ese tipo circulan hoy por las redes sociales ucranianas. Insto a nuestros colegas a que no contribuyan a difundir esa desinformación, aunque me temo que estos llamamientos, una vez más, serán desoídos», continuó.

«Ni siquiera un atisbo una solución constructiva en el Consejo»

Asimismo, el representante ruso declaró que la crisis en Ucrania comenzó cuando Occidente ignoró los crímenes de los neonazis y no con una operación rusa. «Ahora tenemos que centrarnos en arreglar la situación que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. No empezó con el lanzamiento de la operación militar especial rusa en Ucrania, sino mucho antes: cuando ustedes fingieron durante ocho años no darse cuenta de los crímenes de los nacionalistas ucranianos en Donbass», explicó.

Nebenzia afirmó que Rusia no ha visto «ni siquiera un atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el Consejo» de las Naciones Unidas por parte de los Estados occidentales.

Asimismo, destacó que los intentos de obviar la posición de Moscú en la ONU, de ignorarla, «contradicen los propios fundamentos de la Carta» de la organización mundial. «Es necesario no imponer tales esquemas, sino buscar un terreno común, por mucho que nuestros socios occidentales traten de evitarlo», dijo.