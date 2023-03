Conozca sobre el PIN impreso y no impreso de la tarjeta magnética red

Al recoger una tarjeta magnética RED, como medida de seguridad tiene asociado un PIN que le permite autenticarse en el cajero automático; este puede entregarse al cliente Impreso o No Impreso.

El número de identificación personal, PIN (por sus siglas en inglés), es la seguridad de que la tarjeta magnética no ha sido utilizada. Este se compone de cuatro dígitos y es imprescindible para operar en el cajero automático.

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) establece dos opciones para entregar el PIN al cliente.

PIN Impreso: la información se ofrece en un sobre sellado y el titular debe comprobar el cerrado del mismo, así como los datos personales y el número de tarjeta referido en este. Una vez recogida la tarjeta y clave puede hacer uso de los canales de pagos electrónicos.

Más cerca de la actualidad, se implementa el PIN No Impreso, también conocido como PIN Digital. En este caso la seguridad radica en que a partir de la tarjeta multibanca se generan dos coordenadas y con esta información debe acudir al cajero automático; inserta la tarjeta magnética, teclea los datos obtenidos de las dos coordenadas, luego el nuevo PIN que desea utilizar, también de cuatro dígitos, y confirma nuevamente este último PIN.

Las dos coordenadas para el PIN No Impreso pueden generarse en la propia sucursal, o una vez autenticado en la aplicación Transfermóvil, accede al módulo de Configuración, selecciona Generar Código PIN, no impreso y sigue los pasos. En ambos procesos, presencial o virtual, es importante recordar la información generada de la matriz, los cuatro dígitos que obtiene son necesarios para culminar la operación en el cajero automático.

Cuando el PIN es No Impreso, hasta no completar la operación anterior la tarjeta magnética puede recibir depósito, es decir, incrementar el saldo, pero no puede efectuar operaciones de extracción, dígase pagar, transferir, extraer efectivo o comprar.

Esta última modalidad de PIN No Impreso se pone en práctica en los municipios que prestan servicio de cajeros automáticos, como parte del desarrollo de la banca electrónica y tiene el objetivo de disminuir los gastos de papel, así como materiales y tiempo de impresión.

Al extraviar u olvidar el PIN debe acudir a la sucursal de Bandec para tramitar la eliminación de la clave anterior y luego procesar una nueva. La modalidad impresa genera gasto de tiempo al tener que esperar el recibo en el banco del nuevo PIN Impreso, por lo que siempre que le sea posible puede optar por el PIN No Impreso.

Recordarle que la clave es personal y por tal debe implementar las medidas de seguridad para cuidar del dinero que posee; no guardarla en lugares donde accedan otras personas, no utilizar números de fácil combinación como datos del carnet de identidad o dígitos consecutivos, como por ejemplo 0000.