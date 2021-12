Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el ministro de Educación

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por presuntos vínculos con organizaciones extremistas y por haber filtrado, supuestamente, las preguntas del examen para nombramientos docentes de 2021, entre otros cuestionamientos.

De esta manera, el funcionario está forzado a presentar su renuncia, que deberá ser aceptada por el presidente Pedro Castillo en un plazo de 72 horas.

La investigación sobre la presunta filtración del contenido de los exámenes apunta a Lucinda Vásquez, legisladora del oficialista Perú Libre, e Ynés Gallardo Calixto, hija del ministro, pero salpicó al funcionario.

El caso salió a la luz luego de que apareciera en los medios un supuesto testigo que afirma que la parlamentaria Vásquez y Gallardo Calixto planificaron la obtención de los cuestionarios del examen para profesores, con el objetivo de venderlos a quienes debían rendir esa prueba.

«Esto no tiene sustento, la denuncia de la venta de pruebas es tan grave… pero basta el dicho de un testigo, sin un proceso de investigación, y se concluye que el ministro y su hija deben ir presos.

¡Que nos investiguen!», se defendió Gallardo. Previo a la votación, el titular del Minedu había declarado en una rueda de prensa que no encontraba razones para dimitir, pero que aceptaría el resultado de la votación en el pleno del Parlamento.

«En principio, no tengo por qué renunciar, no creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo y creo que la decisión que tome mañana el Congreso, sea a favor o en contra, tenemos que respetarla», señaló.

