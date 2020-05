Congresistas firman carta de apoyo a Cuba ante Covid-19

Al menos 25 miembros del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta que insta hoy al gobierno de su país que le permita a Cuba acceder a equipos médicos y la colaboración necesaria para combatir la Covid-19.

El senador Patrick Leahy y el representante Jim McGovern, ambos demócratas, lideran la iniciativa a través de una misiva enviada al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

En el texto exhortan a que certifiquen que la política de Estados Unidos no impide el envío de equipos médicos a Cuba para dar respuesta a la pandemia.

Recalcaron que en una emergencia sin precedentes como ésta, causada por un virus mortal tan fácilmente transmisible, la salud y la seguridad públicas deben tener prioridad.

Los integrantes del Legislativo estadounidense recordaron que la isla ya sufre una aguda escasez de alimentos y medicinas (a causa del cerco económico, financiero y comercial impuesto por más de seis décadas por Washington al país caribeño) lo que ahora se agrava con la Covid-19.

La carta, citada en su cuenta de Twitter por el embajador de Cuba en Washington, explica que, independientemente de las medidas que adopte La Habana, dada la cercanía geográfica entre ambas naciones, la transmisión del virus amenaza la salud y la seguridad no solo de los cubanos, sino también a los estadounidenses y a otros en la región del Caribe.

Senator Leahy And Congressman McGovern Lead Members Of Congress In Pressing Pompeo And Mnuchin To Confirm That U.S. Policy Does Not Preclude Shipments Of Medical Equipment To #Cuba To Combat #COVID19 https://t.co/ieZwhVfbS8 pic.twitter.com/GBnmux4rc4

— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) May 5, 2020