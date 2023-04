Congresistas de EEUU exigen investigar a Almagro por infracciones éticas

Legisladores del Congreso de EE.UU. han pedido que se investigue al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por presuntamente haber incurrido en «infracciones éticas e irregularidades» durante su cargo.

En una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, así como al embajador para la OEA, Francisco Mora, los legisladores reconocen estar al tanto de la investigación que se lleva a cabo sobre una presunta violación al código de ética por el romance de Almagro con una empleada.

