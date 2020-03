Congresista apoya llamado a suspender bloqueo a Cuba

El representante demócrata James McGovern se incluye hoy entre las voces que llaman al gobierno de Estados Unidos a suspender los castigos contra Cuba en medio de la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el legislador norteamericano por Massachusetts expresó que esta pandemia no conoce fronteras y no está limitada por la historia o la política.

Estoy de acuerdo con quienes piden a Estados Unidos que suspenda las sanciones a Cuba para facilitar la ayuda humanitaria en medio de la Covid-19, manifestó el congresista, en referencia a la enfermedad causada por el mencionado coronavirus.

This pandemic knows no borders and is not constrained by history or politics. I agree with those calling on the United States to suspend #Cuba sanctions to facilitate humanitarian aid amid #COVID19 ⬇️ https://t.co/dZcTF1YyQH

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) March 26, 2020