Condenan a joven por golpear y dañar una pintura de Picasso

Un joven de 20 años fue condenado este martes a 18 meses de prisión por los daños causados a una pintura de Pablo Picasso en el museo Tate Modern de Londres. El autor del ataque, realizado a fines del 2019, quería destruir la obra, valuada en 20 millones de libras (unos USD 26 millones), pero fue detenido por la seguridad del lugar. Según declararon los expertos del Tate, la restauración demoraría unos 18 meses y costaría hasta casi 500 mil dólares. Shakeel Ryan Massey, del noroeste de Londres y que vivió en España, admitió daños criminales tras atacar el cuadro Busto de una mujer, pintado en 1944. Golpeó el cuadro varias veces antes de arrancarlo de la pared y tirarlo al suelo. Durante la sentencia, el juez Donne RD QC indicó que las acciones de Massey no eran más que un intento de “buscar notoriedad y cinco minutos de fama”. El tribunal remarcó que propio autor del hecho dijo a la policía que sus acciones eran “una actuación”, según reportó la BBC. Massey, quien estudió el Bachillerato de Artes Plásticas, y, según la prensa española, sus profesores le atribuían ideas radicales sobre el arte, publicó en sus redes sociales un manifiesto tras el ataque.

“Pensarán que es impulsivo y de la nada, pero son más de 3 años de planificación”, indica el texto.

Además, por momentos suena a un adiós, dejando en suspenso sus intenciones, ya que lamenta no haberse “despedido de muchos”. En una reflexión personal, añadió: “No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestros tiempos, pero sí el más prolífico y espero volver en un par de años habiendo conseguido todo lo que creías que era capaz de conseguir y más”. El tiempo es, casualmente o no, similar a la condena dictada por la justicia británica.

El cuadro muestra a la fotógrafa Dora Maar en estilo semiabstracto, con sombrero y vestido verde.

(Tomado de Infobae)