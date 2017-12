Concluyó en Cienfuegos la competición ajedrecística del año 2017

Otra vez la Academia de Ajedrez fue sede de un campeonato municipal. Otra vez los diplomas corrieron a cargo de gestiones de los padres. Otra vez ningún representante del INDER asistió, ni siquiera, a la clausura. Y otra vez el Combinado Deportivo (CD) No. 1, José Raúl Capablanca, se llevó el sitial de honor, dando por finalizado el quehacer competitivo del juego ciencia en Cienfuegos en el año 2017.

Correspondió ahora a la categoría 9-10 años, y fueron cinco los equipos en concurso, integrados por cuatro niños y tres niñas. Como de costumbre, alguno no se presentó, y esa negativa postura tocó ahora a los representantes del CD No. 6, Orosmán Dueñas, de la Ciudad Nuclear.

A la postre los vencedores hicieron valer su condición de favoritos y lideraron la tabla con 31 puntos de 35 posibles, relegando a la segunda plaza a los integrantes del CD No. 2, Leandro García, quienes concluyeron con 27 unidades. Detrás se ubicaron el CD No. 5 (19), el CD No. 4 (11) y el CD No. 3 (6).

La condición de atleta más destacado recayó en Addiel Adelá Campos (CD No. 1), mientras entre las niñas el galardón fue a parar a manos de la pequeña y talentosa Camila Morejón Pérez, trebejista del mismo equipo que además, ganó el trofeo al jugador más joven del evento. Alberto Brito resultó el mejor entrenador.

Concluido el certamen quedó conformada la preselección del municipio, de donde saldrá el plantel hacia el Campeonato Provincial. Integran la misma los siguientes ajedrecistas: Addiel Adelá Campos, Adriano Hernández Navarro, Evián Utrera Naranjo, Camila Morejón Pérez, Elianne Chacón Najarro (CD No.1), Ángelo Fernández Boza, Richard Almeida Camacho, Adrián Alejandro Guerra Díaz, Thalía Navarro Herrera, Melissa Laura Jiménez Hernández (CD NO. 2), Léster Aldama Correa, Edianys Roque Puerto (CD No. 4), Cristofer Cañer Carrazco y Liz Madrazo Infansón (CD No. 5).

TAMBIÉN HUBO TABLEROS EN LOS JUEGOS DE MONTAÑA

Y según el reporte del Árbitro Internacional Fidel Bermúdez, el ajedrez tuvo actividad en los Juegos Provinciales de Montaña, efectuados en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Roloff.

Allí, los representantes del Consejo Popular (CP) Camilo Cienfuegos encabezaron la justa por equipos, seguidos por sus similares del CP Sopapo-Cuatro Vientos, CP Arimao, CP Nicho-Crucesitas, CP La Sierrita y el CP Las Moscas.

En el plano individual el podio quedó integrado, en el sector femenino y por ese orden, por Nadine Diana Portela Calzada (Sopapo-Cuatro Vientos), Greisy Katerin Ramírez González (Camilo Cienfuegos) y Rosysleidy Landestoy Medina (Sopapo-Cuatro Vientos).

Mientras, entre los varones, Pedro Alexis Martínez Díaz (Camilo Cienfuegos) se llevó el oro, escoltado por Darío Díaz (Nicho-Crucesitas) y Dairon González Ercia (Camilo Cienfuegos).