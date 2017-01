Concluyó en Cienfuegos Campeonato Municipal de ajedrez pioneril

Con la coronación del conjunto representativo del Combinado Deportivo (CD) No. 1 José Raúl Capablanca, culminó en Cienfuegos el Campeonato Municipal de ajedrez de la categoría 9-10 años, certamen que tuvo por sede a la Academia Provincial de la disciplina.

Los actuales monarcas, favoritos precontienda, lideraron las acciones con impresionante cosecha de 29 puntos de 30 posibles, tras perder una sola partida en el evento efectuado por equipo y por el sistema de todos contra todos.

Detrás de los punteros culminaron los pequeños del CD No. 2 Leandro García, gracias a saldo de 23 unidades, mientras la tercera plaza quedó en manos del CD No. 5 Luis Pérez Lozano, con suma de 16 cartones. Completaron la tabla los combinados No. 4 Jesús González” (12,5) y No. 6 Orosmán Dueñas (8,5). El último sitio correspondió al CD No. 3, cuyos trebejistas no se presentaron a la competición.

Luego de finalizada la justa quedó conformada la preselección de ocho chicos y cuatro niñas, de donde saldrán los miembros del equipo que tomará parte en el torneo provincial del juego ciencia, pactado del 17 al 19 de marzo próximo. Los escogidos fueron Manuel López, Marcos Pérez, Leonardo Roig, Javier González, Ángelo Fernández, Arnaldo Yanes, Adriano Hernández, Liz Murga, Ana Fernández, Liz Molina y Camila Morejón, esta última monarca del segundo tablero para niñas, a pesar de sus escasos seis añitos.