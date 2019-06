Concluyen en Pekín las obras del aeropuerto más grande del mundo

China dio por terminadas este domingo las obras del Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, ubicado a 46 kilómetros al sur de su capital, que se espera se convierta en el más transitado del mundo en los próximos años.

“Es el centro de transporte integrado más grande del mundo”, sostiene Bai Henghong, director del proyecto en la empresa que se encargó de construir la terminal aérea.

“El edificio de la terminal también es el más grande del mundo, construido con una estructura de acero sin junturas”, añadió Bai, quien subrayó que la instalación también cuenta con el primer diseño en el mundo de plataformas dobles de salidas y llegadas.

World’s largest integrated transportation hub scheduled to be operational before Sept. 30 pic.twitter.com/KP9HUeXx9z

— China Xinhua News (@XHNews) 30 de junio de 2019