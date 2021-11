Conchita: La maestra de la montaña

Que más de una vez sintió miedo, me dice y trato de imaginar, 60 años atrás, a la joven veinteañera, acostumbrada al calor de la madre, que dejó la seguridad del hogar para instalarse en el corazón del Macizo de Guamuhaya, en aquel entonces Escambray.

“Mi mamá me inculcó el amor por el magisterio; decía que ser maestro tenía muchos valores porque se enseñaba a los demás y que eso era muy importante en la vida de una persona”, cuenta Conchita. Ha pasado tanto tiempo respondiendo a ese sobre nombre que “muy pocos, casi nadie”, confiesa que a veces ni ella misma, recuerda que se llama María Concepción.

Pero, ¿cómo fue a parar usted a las montañas?

“Aquí (en Cienfuegos) se fundó la Escuela Normal para Maestros de Preescolar y eso era lo que me gustaba. Además yo sabía tocar piano y se supone que al maestro de los niños más pequeños le guste jugar, cantar, tocarles un instrumento”.

“Me gradué en 1958, aunque no trabajé en ninguna escuela. Aquello era muy difícil; había que tener un político que lo apoyara”.

“Triunfó la Revolución y en la década de 1960, Fidel abre el programa de las 10 mil aulas para cubrir la zona rural. Ahí me incorporé.Me tocó una escuela que se llamaba Casa de Tabla y estaba en el mismo centro del Escambray. Mi mamá decía que no quería eso”.

Tuvo que ser muy brusco el cambio, el comienzo de todo.

“Para llegar a la escuela fuimos hasta Trinidad y de ahí hasta la comunidad de Condado. Los caminos, malísimos. La escuela Casa de Tabla estaba en el asentamiento de Limones Cantero. Ese primer día, todavía la Finca estaba sin intervenir; a mi mamá y a mí nos recibió el latifundista que vivía en Sancti Spíritus, pero tenía allí una casa muy bonita. Me han dicho que aquí van a poner una Escuela pero yo no tengo espacio, fueron sus palabras. Yo quisiera que usted, periodista, hubiera visto la casa grandísima cómo era y nada más estaba ocupada por el mayoral”.

“Al final pusimos la casa en la caballeriza. Sin yo saberlo, mi mamá había hecho la coordinación para que yo me fuera con ella al día siguiente para Cienfuegos. ‘Yo de aquí no me voy a ir’, le dije cuando nos levantamos. Estuve como cuatro años”.

“En casa siempre estuvimos con la Revolución, pero ese sentimiento se incrementó cuando pude ver con mis ojos la explotación, la vida difícil en las montañas; lo que más me chocó fue la ignorancia de la gente. Recuerdo que cuando la vacunación contra la Poliomielitis ellos escondían a los niños para que no se vacunaran y era la falta de conocimientos, el analfabetismo”.

¿Coincidió con la Campaña de Alfabetización?

“Esa campaña fue para mí tremenda enseñanza; me permitió valorar la Revolución y las ideas de Fidel de que el pueblo tenía que estar preparado, instruido. Además de mis estudiantes, me dieron la tarea de atender a seis brigadistas”.