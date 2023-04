Concacaf presenta estadios y ciudades sede de la Copa de Oro

La Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) anunció los 15 estadios dentro de las 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá que serán sede de la Copa de Oro del año en curso.

Las sedes anunciadas son AT&T Stadium de Arlington, Texas; el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte; el Soldier Field de Chicago, Illinois; el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio; el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida; el State Farm Stadium sito en Glendale, Arizona; el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey.

Además, también serán sedes el NRG Stadium y el Shell Energy Stadium, ambos en Houston, Texas; el SoFi Stadium de Inglewood, California; el Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada; Snapdragon Stadium de San Diego, California; Levi’s Stadium de Santa Clara, California; el CITYPARK Stadium de St. Louis, Misuri y el BMO Field de Toronto, Canadá.

14 cities, 15 stadiums 🏟️

These will be the hosts of the 2023 Concacaf #GoldCup matches between June 16 and July 16!

Review the full list 🔗 https://t.co/aSDw4elvv5 pic.twitter.com/vsWGT1QUy7

— Gold Cup (@GoldCup) April 10, 2023