Con la nueva onda cubana, Arte Mixto sigue “sonando”

Hace 25 años un grupo de talentosos músicos egresados de la Escuela Nacional de Arte apostó por un proyecto diferente para el tratamiento de los ritmos y sonoridades de la música cubana. Con esos presupuestos nace en 1996 Arte Mixto (AM) en la ciudad de Cienfuegos.

“Éramos un puñado de jóvenes con una sólida formación académica y alto nivel de ejecución, además de determinadas inquietudes artísticas. Teníamos la pretensión de desarrollar ideas y una visión distinta a todo lo que se hacía en el terrirorio y el pentagrama nacional”, precisa el director fundador y violinista Alexis Correa Alonso.

¿Se ha mantenido la misma brújula musical desde entonces?

“Son 25 años y en ese tiempo hemos desarrollado diferentes proyectos con disímiles cortes. Siempre trabajamos sobre la esencia de nuestras perspectivas iniciales, en particular sobre el tipo de mezcla musical que nos propusimos ejecutar, como ya dije elementos de las raíces cubanas y tradicional como la rumba, el son y la guaracha, con los de la música universal clásica: jazz, flamenco, salsa y samba, y también en la armonía norteamericana. Ese siempre ha sido el punto de identificación.

“Hemos tenido diferentes etapas en este cuarto de siglo de vida artística con proyectos y características propias. Si tu revisas la discografía de AM, te darás cuenta de la evolución, puedes apreciar que de un disco a otro existen cambios, sin embargo el estilo es el mismo.

“Debemos aclarar que en cuanto al formato, nos distingue el hecho de ser una agrupación vocal –instrumental. En los inicios lo conformaban guitarra acústica, violín, percusión menor y juego de voces, un elemento distintivo de AM, cuyo fermento fue la rica tradición de cuartetos cubanos, con nombres emblemáticos como Los Memes, Los Zafiros, Los Modernistas, sin dejar de reconocer el aporte de otros a nivel mundial, muchos de ellos del panoramaafronorteamericano.

“En un momento determinado decidimos ampliar todas esa posibilidades de creación e incorporar el piano, bajo y guitarra eléctricos (en sustitución de la acústica), cambiar la percusión menor por tumbadoras, conga y posteriormente el timbal. Se hizo un formato un poco más grande y otra sonoridad más pegada a instrumentos electrónicos.

“Y a pesar de que tuvimos una orientación más fuerte a la música popular contemporánea cubana en los últimos doce años, siempre nos hemos aferrado a la fusión, de estilo y de géneros, no obstante a que en los diferentes proyectos vas a ver tendencias diferentes.

“Entonces, seguimos trabajando por enriquecer la mezcla con toda la experiencia adquirida de años, y continuar con el acercamiento a los timbres y las sonoridades que también nos brinda la tecnología y las tendencias actuales del mundo de la música electrónica, con indiscutible preferencia y gustos estéticos en los públicos de hoy”.

¿Nuevas propuestas tras las dos décadas y media?

“Si. Ahora mismo estamos trabajando en el proyecto ‘Alma de barrio’, que, como su nombre lo indica, va dirigido a ese concentrado poblacional. Con el mismo no solamente pretendemos llevar nuestra música, si no contribuir a la formación cultural de gustos, valores e interés por lo mejor de nuestro acervo musical a los jóvenes, siempre ajustados a la predilección de ellos por las nuevas tecnologías.

“No obstante a las restricciones impuestas por la pandemia, seguimos en el empeño, muchas veces de forma parcial e individual, pero en constante creación, en espera de que mejore la situación sanitaria y poder reecontrarnos para ensayar, perfilar el repertorio con la certeza de que más temprano que tarde podremos presentarnos ante ese público de los barrios. Ojalá que recibamos todo el apoyo necesario de las instituciones y autoridades del territorio”.

Un cuarto de siglo es bastante tiempo para el recuento. En primérismo lugar Alexis tiene palabras de gratitud para la nómina de integrantes que a la largo de la trayectoria de la agrupación entregaron su talento para que AM alcanzara el éxito y fuera lo que es hoy.

Han sido muchos momentos gratificantes. Alexis recuerda con cariño las giras por los Estados Unidos, cuya crítica especializada de reconocidos medios les fue muy favorable. En ese país mostraron su arte en escenarios tan exclusivos como el Conga Room, Latin Mayan, Grand Avenue, de los Ángeles, el Timba Club del MIDEM de Miami, en el Festival de Música Latina de Ohio, en las House of Blues. En esa ocasión, además, recibieron la llave de la ciudad de New Orléans. La repercusión internacional ha sido tal que son identificados como «La Nueva Onda Cubana» (The New Cuban Wave).

Tampoco el batuta de Arte Mixto quiere pasar por alto que dos de los números de su séptimo CD “Cienfuegos All Stars”, con la disquera canadiense In Music forma parte de “Lo mejor de la salsa” en la modalidad de compilatorios, junto a temas de Van Van, Irakere, Mark Anthony, Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, entre otros importantes intérpretes.

Entre los lauros nacionales, el director mencionó los premios Lucas, Benny Moré y Casa de la Música EGREM, además del Reconocimiento Juan Marinello por el aporte a la cultura de la nación, entregado por el ministro de ese sector entonces, Abel Prieto; en tanto, merecieron el Premio Jagua, de la ciudad de Cienfuegos.

¿Puede hablarse de un momento de madurez para AM?

“Cada proyecto y las mismas ocho producciones discográficas marcan un antes y un después. Luego, me resulta muy difícil señalar en el tiempo el colofón de una etapa determinada. Y voy a citar como ejemplo Alma de barrio, al que cada día le aportamos nuevos elementos creativos, ello reafirma nuestros presupuestos desde la génesis en el afán investigativo por la permanente transformación rítmica y sonora, tanto vocal como instrumental, como si fuéramos principiantes.

“Seguimos soñando con grandes retos sin perder la capacidad de creación y continuar en la preferencia del público, que es en definitiva nuestra razón de ser y marca la diferencia, amén de incompresiones y escollos que puedan seguir apareciendo en el camino”.

Integrantes Arte Mixto en la actualidad:

Yudey Severo Álvarez Carmenatiz (Piano-Teclados), José Manuel García Álvarez (Bajo), Cristian Parra Chiong (Timbal), Mijayl Martínez Cuellar (Congas), Eberht Liberht López Marrero (Guitarra Eléctrica), Yonaiki Calzada Gómez, Adela Espalter González y Yasmany Chávez Rojas (Cantantes).

Alexis Correa Alonso (Director-Violín)

Manager: Ondrei Ricardo Castreje (Shao)

Técnico de Sonido: Liberman León Perna.

Utileros: Roberto Riviaux Castro, Lázaro Luis Beldarrain Piedra y Noelvis Rodríguez Leiva.