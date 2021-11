Comunidades, la nueva función que anuncia WhatsApp para muy pronto

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp sigue desarrollando nuevas funciones para lanzarlas en futuras actualizaciones y ahora está trabajando en una llamada ‘comunidades’, informa el portal WABetaInfo.

Con ella será posible crear un chat comunitario: los administradores podrán agrupar distintos grupos relacionados con una ‘comunidad’. Por ejemplo, un curso de formación podría ser una ‘comunidad’ y cada clase individual de formación en ella podría ser un grupo. Estructuralmente, las ‘comunidades’ serán similares al funcionamiento de los canales en la ‘app’ Discord, donde cada canal puede tener subcanales.

#WhatsApp is working on #communities@WABetaInfo

Community is a new place where group admins have more control over groups.

It’s still a private place between people protected by end-to-end encryption. Users can be manually added or they can join using a “Community Invite Link. pic.twitter.com/sKokjNOckP

— Mobile Deck (@mobile_deck) November 7, 2021