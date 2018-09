Comunales: As que no debe estar debajo de la manga

Cienfuegos es una ciudad m√°gica no porque lo digan los titulares de la prensa nacional, no porque la mencionen los trovadores, no porque de tanto ser visitada siga entre las preferencias de muchos for√°neos y cubanos, no porque lo pregone el hombre que vende cocos cuando el atardecer gotea entre las c√ļpulas.

Es mágica porque la luz ilumina sus edificios, porque el olor del mar nos salta en cualquier esquina, porque ha sido limpia…, y en ese acto de magia tiene Servicios Comunales la alta responsabilidad de sacar del sombrero todo cuanto nos afea.

“La recogida de basura de la ciudad se hace¬† de forma mecanizada, y la dise√Īamos en 19 rutas que est√°n activas todos los d√≠as. Las personas deben entender que los dep√≥sitos de desechos se sacan en el horario m√°s pr√≥ximo al pase de los camiones; a veces, uno ve las jabas colgando y el carro transit√≥ por all√≠ una hora antes.

“Hoy tenemos otros problemas asociados al sector estatal y al cuentapropismo, los cuales sit√ļan lomas de cajas, envases de nylon, jabas rotas‚Ķ cerca de los postes a cualquier hora del d√≠a sin la m√°s m√≠nima conciencia de que ello afea el entorno y que quienes contribuyen a ello pueden ser multados”, reconoci√≥ Jos√© Quintero Mora, director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales.

La carencia de cestos de basura en barrios y arterias comerciales resulta una ‚Äújustificaci√≥n‚ÄĚ para quienes con la cabeza en alto abren sus manos y dejan caer al suelo citadino cualquier desperdicio. ¬ŅSe perdi√≥ el orgullo del cienfueguero? ¬ŅA d√≥nde fue a parar la educaci√≥n c√≠vica? ¬ŅLa indecencia se volvi√≥ popular?

“Este a√Īo en la avenida 56 se han perdido¬† catorce cestos y nadie ve ni oye nada. En todo el Malec√≥n queda uno solo y estaban ubicados cada 50 metros; igual ha pasado en el Prado y en la calle 29, o sea, el llamado corredor de Santa Isabel, donde tambi√©n desaparecieron.

“En menos de dos a√Īos se han comprado alrededor de 320 papeleras, pero podemos ir atr√°s, y le digo que hace tres, recibimos por una colaboraci√≥n francesa m√°s de 400, las cuales fueron insertadas en el Centro Hist√≥rico Urbano, el Malec√≥n y la Calzada; de ellas quedan muy pocas ya, y eso nos frena para seguir avanzando hacia la periferia, porque hay que sustituirlas y sustituirlas‚Ķ”, afirm√≥¬† Jos√© Ram√≥n Acu√Īa, subdirector general de Higiene y Necrolog√≠a.

La indisciplina social anda, evidentemente, suelta por las calles, como si le hubiesen dado la libertad y ya no recordara que la sociedad tiene normas que cumplir, pero ante ello los organismos establecidos y de orden p√ļblico fungen como m√°ximos responsables ante tanto libertinaje, ante tanta desidia.

Existen adem√°s, diagnosticados en toda la provincia, unos 148 supiaderos espont√°neos, los cuales pueden ser muchos m√°s, la mayor√≠a de ellos cercanos a parques o al propio litoral. All√≠ las personas arrojan escombros y cuanto desperdicio se genere en casa. Nadie ve ni oye nada‚Ķ, y ante la pregunta de qu√© hacen las organizaciones de masas insertadas en la comunidad, los hombros suben en se√Īal de poco te√Īir en el asunto. Solo hay que viajar ciudad adentro para ver c√≥mo lo m√°gico se va diluyendo, diluyendo‚Ķ

INVERSIONES A LARGO PLAZO

La Empresa de Servicios Comunales es un organismo presupuestado, o sea, est√° anclada a un margen monetario que le asigna cada a√Īo el Gobierno Provincial. Desde hace m√°s de 24 meses existe la intenci√≥n de concluir proyectos demandados por la poblaci√≥n, entre ellos,¬† los parques Jos√© Gonz√°lez Guerra, el del Castillo de Jagua y el Florentino Morales, este √ļltimo con un mega proyecto en la calle de La Mar que incluir√≠a canalizar las aguas pluviales y negras provienientes del canal de la calle de Dorticos y le procurar√≠a un ambiente diferente a esa parte del litoral. Todos deben terminarse para el bicentenario de la ciudad.

“M√°s de un mill√≥n de pesos han de invertirse en 2018 para concluir el ‘Jos√© Gonz√°lez Guerra’; ello incluye urbanizar la calle 75 y la 39; es un tanto complejo, pero se avanza. El monumento a este h√©roe lo est√°n haciendo en Santiago de Cuba y necesita seis toneladas de bronce”, agreg√≥ Quintero Mora. Por otra parte, el incinerador de restos √≥seos aparece entre las obras y debe abrir sus servicios antes de que finalice el a√Īo, aunque el de cad√°veres entrar√≠a en planes futuros, es decir, para 2020. Hasta la fecha, tales prestaciones son solicitadas al de Santa Clara, a partir de gestiones que el usuario debe tramitar en cualquiera de las funerarias de la provincia de Cienfuegos.

“En el programa de mantenimiento figuran 555 obras y tareas, las cuales tienen que ver con la pintura de las paradas de guaguas, el alumbrado p√ļblico, cementerios, capillas y funerarias. (‚Ķ) Hay siete hundimientos en el muro del Malec√≥n por diagnosticar y reparar.

“La intenci√≥n nuestra es rehabilitar 28 b√≥vedas en el Cementerio de Reina, Monumento Nacional. Igual nos enfocamos en crear mejores condiciones en las funerarias y en el trabajo floral. Es un a√Īo de muchos retos y mejoras en sentido general”, agreg√≥ Quintero Mora.

Un tema que ha sido tratado por la prensa y que los habitantes de la comunidad de Petrocasas reclaman constantemente es el traslado del vertedero municipal de Cienfuegos hacia la Zona Industrial No. 2, donde al fin cumpliría con las normas medioambientales.

Desde 2008 comenz√≥ all√≠ una inversi√≥n de m√°s de 3 millones y medio de pesos, y ya a finales de 2016 estaba totalmente concluido desde el punto de vista constructivo, sin embargo, no se ha explotado todav√≠a, porque eso revolucionar√≠a el sistema de recogida y a√ļn necesita equipos t√©cnicos para su funcionamiento.

El aniversario 200 de la ciudad ha agilizado el paso de varios sectores que por a√Īos se mantuvieron en el descanso absoluto; muchas obras florecer√°n para el bien del pueblo, ese que intuye prosperidad cuando sus parques, paradas, aceras, fuentes y avenidas lucen limpias y pintadas, cuando el atardecer gotea entre los edificios y el hombre que vende cocos pregona feliz los encantos de Cienfuegos.

Los servicios comunales son un As, no para permanecer debajo de la manga, sino para darle prioridad entre las tantas cartas que manejan las manos gubernamentales, y todo, porque saca del sombrero lo que nos afea, justo antes de que comience el acto de magia.