Compromiso con Cuba y el legado de sus líderes (+Video)

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez reafirmó su compromiso con la revolución, el pueblo, el legado histórico de Fidel y Raúl Castro, en defensa de la verdad y la justicia.

Responsabilidad, esfuerzo, honestidad y visión crítica marcó el diálogo entre el director del canal panárabe Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, y el mandatario cubano, que llegó a su tercera emisión.

La última parte de tres horas de entrevista mostró a los televidentes el testimonio más personal del jefe de Estado, su respeto a los líderes de la patria, la soberanía, el valor de la familia y la amistad.

“Nunca me permitiría traicionar a la Revolución cubana, es una idea que todos los días me aprieta, me esfuerza a superarme, pero también me reta a profundizar desde la crítica y sobre todo sintiendo mucho por el pueblo”, subrayó.

Relacionados 👇👇

A pesar de las adversidades, Díaz-Canel refrendó la importancia del desarrollo del país basado en un sistema de gobierno de ciencia e innovación con el objetivo de articular el conocimiento en las universidades y los centros de investigación con el sector productivo de bienes y servicios.

En este sentido, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba resaltó el trabajo de los grupos temporales para atender todas las políticas públicas con la participación multidisciplinaria y la promoción de un pensamiento a nivel popular, capaz de solucionar cualquier problema complejo.

Sobre las prioridades del país, el presidente insistió en la necesidad de continuar la transformación digital de la sociedad y el avance en la política comunicacional para enfrentar con contenidos emancipadores y humanistas las campañas mediáticas del imperialismo.

El mandatario enfatizó la importancia de buscar respuestas desde las esencias de la Revolución y de un Estado de derecho que defienda ante todo la justicia social y permita perfeccionar el socialismo y garantizar la unidad.

A propósito, significó la reactivación de programas sociales con el objetivo de enaltecer más la vida, el bienestar del pueblo y eliminar las desigualdades y propiciar más prosperidad.

Optimista en sus convicciones y confiado en la victoria, Díaz-Canel dignificó la personalidad de Fidel Castro como revolucionario auténtico y lo consideró una referencia para no claudicar ante los efectos desestabilizadores de la política imperial agresiva contra la nación.

De guía y padre, calificó al General de Ejército Raúl Castro, quien dio continuidad al legado de Fidel con enorme coherencia, modestia y fidelidad a la Revolución.

“Raúl es de los que no se derrota y está seguro que se va a triunfar, y hacia él también guardo un enorme compromiso”, puntualizó.

En el momento más íntimo del diálogo, el mandatario caribeño mostró satisfacción por el acompañamiento familiar, las horas de discusión, reflexión, análisis y exigencia.

Durante estos minutos de conversación no faltó la referencia a la amistad histórica con Argelia, la solidaridad con la causa palestina y el rechazo a las prácticas criminales y el despojo de su tierra.

En su mensaje a los movimientos de resistencia, Díaz-Canel abogó por no abandonar nunca el empeño de defender la soberanía, la independencia y la autodeterminación con la convicción de que un mundo mejor es posible.

A los medios de comunicación libres, pidió salvaguardar las raíces de los pueblos y propiciar contenidos emancipadores y de rechazo a la vulgaridad, la banalidad y la colonización.

Desde el domingo, Al Mayadeen transmitió a través de su pantalla en árabe y su canal de Youtube en español, la voz de continuidad histórica de Cuba, su modelo socialista, internacionalista, intelectual, político, estratégico y humano.

3ra y última parte de la entrevista