Comprar para vender, esa es la cuestión

*Escrito por Andr茅s Mart铆nez Ravelo.

Con mesura, los empresarios cubanos se preguntan todos los d铆as c贸mo cuidar los costos y maximizar el uso de los recursos de su empresa. Entonces, en su soledad, comienzan a cuestionarse qu茅 hacer con los bienes existentes en los almacenes, y parafraseando la m谩s famosa locuci贸n de las obras de Shakespeare pueden decirse: 鈥済uardar o no guardar, esa es la cuesti贸n鈥.



Durante muchos a帽os, y con el predominio de los balances materiales sobre los financieros en el entramado empresarial cubano, el 茅nfasis fundamental se centr贸 en el control f铆sico y en c贸mo conservar estos recursos aptos para cuando se requiriera su uso. Esto, unido a la persistencia del bloqueo, implic贸 la existencia de altos niveles de mercanc铆as en los almacenes. En atenci贸n a la pol铆tica para el tratamiento y la gesti贸n de los inventarios, y como parte de la implementaci贸n de los Lineamientos de la Pol铆tica Econ贸mica y Social del Partido, en el a帽o 2013 se puso en vigor el Decreto 315 o聽 Reglamento para el tratamiento y la gesti贸n de inventarios. La normativa flexibiliza las facultades de los empresarios cubanos en la toma de decisiones respecto a dichos inventarios, permiti茅ndoles comercializarlos con entidades hom贸logas y eliminando excesivos niveles de aprobaci贸n.

A partir de tales bondades, se ha priorizado, en primer lugar, la venta de los ociosos. Esto tributar谩 directamente a la prestaci贸n de servicios y productos a la poblaci贸n y representa ingresos a los presupuestos locales. La cifra en Cienfuegos, seg煤n la Oficina Nacional de Estad铆sticas e聽 Informaci贸n (Onei), asciende hasta la fecha a catorce millones de pesos, almacenados en 59 dep贸sitos. Durante el presente a帽o se han efectuado dos ferias comerciales en la provincia, las cuales han posibilitado la venta de mercanc铆as que viv铆an el sue帽o eterno en los almacenes, aunque los montos no son todav铆a significativos si se consideran las potencialidades existentes.

Tal alternativa no ha sido suficientemente explotada por los depositarios, dada la morosidad en la contrataci贸n con la Empresa Comercializadora de Productos y Servicios Universales, as铆 como la no asistencia del total de los entes a las ferias. Todav铆a hay quien desconoce el mercado o se encari帽a con los inventarios; del total de depositarios, no hab铆an firmado contratos de consignaci贸n o de comisi贸n para su gesti贸n de venta un total de 39 entidades y solo 27 han participado en las ferias efectuadas. Si esta constituye la primera opci贸n, entonces se requiere aprovechar el espacio que el venidero 16 octubre brindar谩 la pr贸xima feria, para lo cual las autoridades del territorio ya ultiman detalles.

Ahora bien, no solo es vender los inventarios obsoletos; hay que evitar que adquieran esa condici贸n. Esta es una tarea m谩s ardua, por lo que, como segunda prioridad, en el colimador de los empresarios debe figurar una correcta gesti贸n. Para ello, es necesario contar con personal capacitado, porque es algo complejo y no es posible evaluarlo de forma aislada. Se requiere integraci贸n de resultados de varios actores: desde la compra o venta, hasta la parte jur铆dica, de producci贸n, log铆stica y finanzas. Pudiera darse el caso que el empresario se sienta satisfecho y evaluase como eficiente su gesti贸n, porque posee una alta rotaci贸n y casi nula existencia de art铆culos ociosos; sin embargo, posee una baja disponibilidad de productos en sus almacenes, lo cual provoca que el servicio al cliente se vea afectado por no contar con la presencia necesaria. Entonces, los resultados son deficientes.

Todas las preocupaciones ser谩n pocas si solo se atiende la gesti贸n a nivel de empresa. Hay que examinarla a todo lo largo de las cadenas de suministros y acudir a la aplicaci贸n de las t茅cnicas que impacten directamente sobre estas, definir qu茅 comprar, sin dejar de lado que dicha red es tan extensa que puede implicar la importaci贸n innecesaria de mercanc铆as que pudieran encontrarse inmovilizadas en la econom铆a, erog谩ndose recursos financieros deficitarios, los cuales se requieren para invertir en otras actividades econ贸micas y sociales.

Por esta raz贸n, en las bases metodol贸gicas para la elaboraci贸n del plan anual de la econom铆a fue incluida la rotaci贸n de inventarios entre los aspectos directivos de la gesti贸n econ贸mica financiera; as铆 como la prioridad en su utilizaci贸n como fuente del plan. Se indic贸 que en las entidades deben analizarse y validarse las normas, as铆 como su ciclo de rotaci贸n y reaprovisionamiento, en funci贸n del lugar de origen de las importaciones; adem谩s, deben establecerse las v铆as para evitar el incremento de los ociosos y de lento movimiento.

Entonces, en su soledad o en los colectivos laborales, cuando nuestros directivos de empresa revisen la situaci贸n de los inventarios, se requiere que analicen c贸mo vender los ociosos, y a continuaci贸n evaluar la meta suprema de la gesti贸n de inventario: cu谩ndo comprar nueva mercanc铆a para poder estar un paso adelante a la demanda; esto tambi茅n es conocido como planificaci贸n de compras. Y en su soliloquio, nuestros empresarios debieran decirse: comprar para vender, esa es la cuesti贸n.

*Director Provincial de Econom铆a y Planificaci贸n.