Comienza la 45.ª cumbre de Caricom en Trinidad y Tobago

La 45.ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de Caricom ha quedado instalada este lunes en Trinidad y Tobago, con la participación de líderes del bloque y representantes de organismos mundiales, como el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

En medio de la apertura de la cumbre, la secretaria general del organismo, Carla Barnett, ha reiterado el carácter especial de la cumbre de la organización, que el 4 de julio conmemora medio siglo desde su creación, por lo que es el movimiento integrador que más tiempo ha perdurado en el mundo.

Según Barnett, el bloque ha desempeñado un rol integrador al encabezar la formación de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS), dirigir las negociaciones con Europa sobre acuerdos comerciales preferenciales, luchar porque la ONU reconociera a los pequeños Estados insulares y los Estados en desarrollo costeros bajos (PEID).

«CARICOM is 50 years strong, and we have a solid foundation to build on» – Dr Carla Barnett, CARICOM SG at the Opening Ceremony of the 45th CARICOM Heads of Government Meeting in POS, Trinidad and Tobago pic.twitter.com/fnuTMFO2vF

