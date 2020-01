Colombia: asesinato a tiros de otro líder social enciende las alarmas

El asesinato de un nuevo líder social en Colombia ha elevado las alertas sobre la responsabilidad del Estado en el resguardo de la población en medio de la violencia, cuando ya la cifra de asesinados ha llegado a 17 en lo que va de año.

La tarde del lunes, el líder campesino y coordinador deportivo comunal colombiano Jorge Luis Betancourt Ortega fue asesinado de tres tiros en su vivienda en el municipio de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba. Los agresores habrían ingresado a su casa, donde vivía con su esposa y tres hijos.

Betancourt, de 42 años, era coordinador de deportes de la junta de acción comunal del corregimiento San Francisco del Rayo, en el mencionado municipio, según información de la Fundación Cordobexia, organización que registra y acompaña los procesos sociales de campesinos en el sur del departamento.

Según el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, alrededor de 270 líderes del departamento han sido amenazados.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año, 17 luchadores sociales y excombatientes han sido asesinados.

En entrevista con RT, el periodista colombiano Ramón Jimeno afirmó que los repuntes de las cifras de asesinatos de líderes en lo que va de año se debe a que el Gobierno de Duque ha hecho que se torne “muy difícil” cumplir con los acuerdos de paz, establecidos en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC.

En esos acuerdos, firmados en La Habana, se había establecido que el Estado ocuparía las zonas abandonadas por la guerrilla para evitar que las bandas delincuenciales y de narcotraficantes se albergaran allí. “Esa parte del Gobierno no la cumplió“, explica.

“Los asesinos, los grupos paramilitares, los disidentes de las FARC, los narcotraficantes están eliminando a los líderes sociales”, ratificó.

Frente a este repunte acelerado de la violencia contra líderes sociales y excombatientes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de su portavoz, Mart Hurtado, ha manifestado su preocupación por el significativo número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en 2019.

“Llamamos al Gobierno para que investigue cada uno de los casos y enjuicie a los responsables“, ha afirmado el organismo en una publicación en Twitter.

#Colombia: We are deeply troubled by the staggering number of #HumanRights defenders killed in 2019. We call on the Government to investigate each case & to prosecute those responsible for these violations, incl. instigating or aiding violations 👉 https://t.co/S7ueMdo5BZ pic.twitter.com/nnzfrOV7ki

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 14, 2020