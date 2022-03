Código de las Familias: de todos y con todos

Aunque por estos días es un tema de obligada referencia, resulta válido volver sobre el Proyecto de Ley del Código de las Familias.

Operadores del Derecho y ciudadanos comparten sus opiniones no solo en ocasión de las reuniones de consulta popular que se desarrollan hasta el 30 de abril venidero; cualquier espacio deviene propicio para el enriquecimiento de una norma jurídica que al decir de su fundamentación “ (…) potencia la autodeterminación, preferencia y la igualdad de oportunidades en la vida familiar de las personas adultas mayores y aquellas en situación de discapacidad y desarrolla las posibilidades de solución armónica de conflictos a través dela mediación o la conciliación.

“Expresa el derecho a una vida familiar libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y presenta fórmulas protectoras frente a estas situaciones, como la imposibilidad de ejercer la guarda y cuidado o tener limitada la comunicación con hijas e hijos, la privación de derechos sucesorios a quienes incurran en ello, entre otras y brinda soluciones a conflictos transnacionales que se deriven de las migraciones o de las relaciones entre personas cubanas y extranjeras”.

Abilia Fermina Delgado Hernández, del municipio de Aguada de Pasajeros, opina: “Lo considero muy positivo, porque representa a todos. En el contenido de los capítulos y párrafos se abordan problemática que pueden afectar a las familias cubanas y allí pueden encontrar una solución”.

También de Aguada es Bárbara León Morejón. Para ella, “el Proyecto de Código ha llegado en muy buen momento; es un documento mucho más enriquecido y abarca a todas familias. Considero que, independientemente de las vías que se han aplicado para darlo a conocer, requiere mucha más divulgación y estudio por parte de cada ciudadano. Es importante llegar no solo a las comunidades, sino también a los centros laborales, adoptar iniciativas como ir compartiendo su contenido en los matutinos, por ejemplo.

El diálogo con la licenciada Daysi Madiedo Pérez, fiscal provincial del departamento de protección a la familia y asuntos jurisdiccionales de la Fiscalía de Cienfuegos, nos acercó a su parecer.

“Es un documento amplio, abarcador, con un lenguaje técnico pero muy ajustado a la realidad y al contexto de la familia cubana. El anterior data de hace 47 años y se hace necesario abrir nuevas figuras jurídicas que hasta ahora no las teníamos y se impone crear deberes y derechos para proteger a cada tipo de familia existente hoy en Cuba.

“Este Código se basa, precisamente, en los afectos; va más allá de los lazos consanguíneos o biológicos que hay entre las personas para que predomine lo afectivo”.

Por su parte, la máster Perla Delgado Valle, al frente del capítulo provincial de la Sociedad Científica de Derecho Civil y de Familia de la Unión de Juristas en Cienfuegos, precisa: “el Proyecto de Código de las Familias resulta un documento moderno, coherente con la Constitución de la República, en cumplimiento de los principios fundamentales de igualdad, no discriminación y dignidad humana, con el ordenamiento jurídico cubano y, sobre todo, atemperado a la realidad.

“Reconoce todas las expresiones de diversidad familiar y el derecho de cada persona a constituir una familia. Es muy amplio, democrático e inclusivo, pues es necesario proteger la pluralidad de familias; pretende también reconocer y proteger la diversidad que ya existe en la realidad social cubana”.

Según Enrique Richard López, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cienfuegos, “veo al Código muy positivo, y el hecho de que sea consultado con el pueblo es muestra de democracia; esa participación es esencial y cada quien tiene el derecho a opinar bien en la comunidad o en el centro de trabajo. “Resulta justo, beneficia a la sociedad en general y a las familias en particular cualquiera sea su forma de composición.

“Es importante que se conozca que no ha sido algo de un día para otro, ha habido muchísimo trabajo por parte de la comisión redactora y también de los diputados que hemos podido, igualmente, ofrecer nuestras consideraciones al respecto”, afirmó el también líder comunitario.

Para la jueza profesional del Tribunal Municipal Popular de Cumanayagua, licenciada Deisy González Chávez, siempre ha sido un objeto de protección del Estado cubano los niños, las personas desprotegidas y con alguna discapacidad, así como las mujeres y “el Proyecto de Código de las Familias viene a reforzar esa protección y a reconocer los derechos de todas las familias”.

Retomo la fundamentación del Proyecto de Ley del Código de las Familias y la suscribo ciento por ciento:” (…) Es un Código que no fabrica ni impone modelos al ser reflejo de la realidad familiar cubana. Otorga derechos a quienes no los tenían y no los quita a quienes ya lo ostentaban (…) Es el resultado de la participación colectiva en la construcción de una Ley moderna, inclusiva, respetuosa y protectora de todos los derechos para todas las familias (…)”.