Club qatarí Al-Sadd confirma salida de Xavi Hernández

El club qatarí Al-Sadd confirmó hoy en un comunicado la liberación del técnico español Xavi Hernández, tras haber llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona.

Así lo ratifica en la nota el presidente ejecutivo del Al-Sadd, Turki Al-Ali, quien patentizó la movida se concreta gracias a la operación conjunta entre ambas instituciones deportivas, y agradeció la labor de “Xavi”, que a su juicio quedará en la historia del club.

«Xavi nos informó hace unos días de su deseo de ir al FC Barcelona en este momento, por la etapa crítica que atraviesa el club. Lo entendimos y decidimos no interponernos en su camino», patentizó Al-Ali en el documento.

En su cuenta en Twitter, el club de Doha hizo alusión a las declaraciones de Al-Ali: «El Al-Sadd ha acordado el traspaso de Xavi al Barcelona tras el pago de la cláusula de liberación estipulada en el contrato. Hemos acordado la cooperación con el Barcelona en el futuro».

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021