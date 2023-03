Clásico Mundial: Cuba obra el milagro rumbo a Tokio

El planeta Tierra giró en sentido contrario como fenómeno sobrenatural y Cuba pasó del infierno al paraíso tras doblegar hoy a Taipéi de China (7-1) en su despedida del grupo A en el Clásico de Béisbol.

Después de dos reveses consecutivos en el estreno del certamen, el equipo caribeño estuvo a las puertas del inframundo y solo un milagro haría posible el viaje a Tokio, Japón, sede de la segunda fase.

Con el agua hasta el cuello, obligada a ganar sí o sí, la escuadra del manager Armando Johnson vapuleó el viernes a Panamá (13-4) y, luego de una combinación de resultados cuasi inimaginables, colocó el pase en sus manos ante el plantel local.

Aunque resta el también decisivo choque entre Países Bajos e Italia, el sistema de desempate desde ya asegura un puesto a la isla en la próxima ronda y el derecho a soñar para sus millones de hinchas.

En el tope de «vida o muerte» versus los asiáticos, la nación antillana fabricó cuatro carreras en el acto de apertura, con doble de Yoan Moncada, error en tiro del torpedero Yi Chiang, tubey impulsor de Alfredo Despaigne y cuadrangular de Erisbel Arruebarena, el primero de los suyos en la lid.

Erisbel Arruebarrena put some muscle on this tater! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xbrXE9wkWL

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023