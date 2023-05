Ciudad amazónica de Belém será sede de la cumbre climática COP30

La ciudad brasileña de Belém, capital del estado brasileño de Pará (norte), en la región amazónica, será la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en el año 2025, confirmó el Gobierno brasileño.

«Quería confirmar que las Naciones Unidas aprobaron el pasado 18 de mayo la realización de la COP en la ciudad de Belém do Pará en 2025, será la COP30, una propuesta de Lula aún como presidente electo», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en un video acompañado del presidente Lula y del gobernador de Pará, Helder Barbalho.

Belém do Pará foi a cidade escolhida pela ONU para ser sede da COP 30, em 2025. Será uma honra para o Brasil recebermos representantes do mundo inteiro em um estado da nossa Amazônia. Tenho certeza que o @helderbarbalho e o povo do Pará estão preparados para promover a melhor COP… pic.twitter.com/exjqTTeuyt

