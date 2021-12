Cimarronería de Alberto Veloz en el Palacio Leblanc de Cienfuegos

I’m not your slave (No soy tu esclavo) lleva por título la más reciente exposición personal de Alberto Veloz Fonseca, quien inaugura con esta muestra la serie Cimarrones del siglo XXI, exhibida en el Centro Cultural Palacio Leblanc, de la ciudad de Cienfuegos.

El joven artista visual perfila así, en trece piezas, una oda a la cimarronería, a los afrodescendientes y a la cubanidad en general, además de discursar sobre las manifestaciones de racismo que todavía subsisten en la sociedad cubana. “Las obras —dijo— manejan el concepto del miedo al otro, el nulo acercamiento y la falta de diálogo”.

Una de las singularidades de esta propuesta expositiva radica en el protagonismo absoluto del dibujo que, en el plano de las artes plásticas, es —agregó el creador— lo que el piano y la guitarra para la música: la base para la construcción de una obra.

“Era algo que me debía desde hace tiempo, porque hay que ser muy valiente para lanzar una muestra solamente a dibujo, pero comencé a madurar la idea desde mi época de estudiante en la Escuela de Arte Benny Moré”, comentó.

El artista visual Juan Karlos Echeverría Franco destaca en las palabras de presentación de I’m not your slave el dominio real del oficio por parte de su autor y califica de altos quilates la solidez formal y conceptual lograda.

“Dignidad, honestidad, fuerza, saltan por encima de otros discursos. Yo leo I’m not your slave como una muestra de altísima valía”, apuntó Echeverría Franco.