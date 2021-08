Cierran el Pentágono tras tiroteo en plataforma de transporte

El Pentágono fue cerrado este martes, luego de un tiroteo cerca de una plataforma junto a la estación de metro de la instalación del Ejército.

Se reporta que al menos una persona “cayó” sin precisar si murió o resultó con heridas. Tampoco se indica si hay más personas afectadas.

La epidemia de violencia desatada en EEUU es tal que obligó a cerrar nada mas y nada menos que el pentágono, un tiroteo infernal en la estación de autobuses de esa instalación deja varios heridos y una estela de preocupación que bien vale un SOS y no precisamente para #Cuba pic.twitter.com/pKnoKQSaao — GuerreroCubano (@CubanoGuerrero) August 3, 2021

El incidente ocurrió en una plataforma de autobús del Metro, el cual es parte del Centro de Tránsito del Pentágono, tuiteó la Agencia de Protección de la Fuerza de Protección.

“El Pentágono está actualmente cerrado debido a un incidente en el Centro de Tránsito del Pentágono. Estamos pidiendo a las personas evitar el área. Más tarde se dará mayor información”, tuiteó la agencia.

Un reportero de The Associated Press cerca del edificio donde ocurrió el incidente escuchó varios disparos, pero no hay más detalles.

La periodista Verónica Sánchez, de 7NewsDC, una filial local de ABC News, indicó que una ambulancia dejó la escena donde militares y policías buscan evidencia.

Sin haber reportes oficiales todavía, Fox News afirma que “varias personas” resultaron heridas.

