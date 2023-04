Cienfuegos tiene otro Héroe del Trabajo

Hace unos días tocaron a la puerta de mi casa. ¡Qué alegría! De nuevo me visitaba el profesor Damián, una persona que respeto y quiero mucho. Es mi amigo. Estuvimos juntos y ocupamos la misma habitación en el Hotel Tulipán, de la capital cubana, cuando en 2019 a él lo condecoraron con la Orden Lázaro Peña de Primer Grado y a mí con la Medalla Jesús Menéndez. Nos cuidábamos mutuamente, íbamos juntos al restaurante y ocupábamos asientos unidos en los ómnibus.

Me saludó como siempre, con un abrazo. “Vengo a darte una noticia”, dijo. “Me confirieron el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. El jueves 27 debo viajar a La Habana”. ¡Qué honor!, ¡qué notición”, le dije.

“Vine a decírtelo personalmente porque sé que te alegrará mucho”, afirmó. Así es, siento como si me lo hubieran otorgado a mí, le respondí.

Me contó entonces que lamenta, a pesar de la altura de sus años, no poder contribuir más a la Educación, que ha sido prioridad en su vida, a la formación de los jóvenes profesores, a la calidad metodológica de la enseñanza, sobre la base de su experiencia y conocimientos, porque se le ha afectado la visión y requiere de una intervención quirúrgica para que le coloquen un cristalino que en estos momentos no está disponible.

Comentó que se requiere elevar la calidad del proceso docente─educativo en las escuelas, así como la preocupación y ocupación de los docentes, la disciplina de los alumnos…

El profesor (siempre de Física) Damián Cosme Guas Paret es lajero, aunque actualmente vive en Cienfuegos. En abril de 2019 me comentó que al fallecer su esposa sintió el síndrome del nido vacío y buscó refugio espiritual con su muy preocupada hija y otros familiares.

Él expresa de manera permanente nobleza y cariño. Recuerdo que en el momento más crítico de la pandemia provocada por la COVID─19 creó un juego didáctico para los niños y adolescentes y me lo trajo humildemente para que lo viera y valorara. Escribí sobre ese aporte.

La nómina de los Héroes del Trabajo de la República de Cuba se enorgullece con su nombre. Y Cienfuegos, ¿para qué decir?