Cienfuegos sin casos de Covid-19 desde el 29 de abril

Sin fallecidos por la Covid-19 amanece Cuba al cierre de la jornada del 13 de mayo de 2020. Fueron procesadas 2 mil 13 muestras y 20 son las positivas. Cienfuegos continúa sin casos reportados desde el 29 de abril. Se desarrolla desde inicios de esta semana, el estudio de prevalencia en los municipios de Cruces, Aguada, Lajas y Cienfuegos, y al cierre de este 14 de mayo se recibirán los primeros resultados devenidos del muestreo, computados de manera independiente, según declaraciones de la Dra. Arelis Crespo García, jefa del Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud.

En la jornada permanecen ingresadas 71 personas para vigilancia clínica y epidemiológica, de ellos: 21 sospechosos, 39 contactos, 11 viajeros, llegados a Cuba en vuelos humanitarios, así como son 17 las muestras enviadas hoy para estudio al IPK.

No tiene Cienfuegos pacientes ingresados con Covid-19, todos están de alta clínica en sus comunidades, cumpliendo con el aislamiento en casa, y a la espera de los test de confirmación de PCR en tiempo real. Las autoridades de Salud recuerdan que según la Resolución 128 del Minsap, es de obligatorio cumplimiento el distanciamiento social, mantenerse en casa, acudir a los centros asistenciales ante síntomas de la Covid-19 y permanecer en aislamiento si se precisa. Debemos continuar con las medidas de protección y no desmovilizarnos porque el peligro no ha pasado.

La convocatoria continúa invariable, es a quedarnos en casa, y observar las medidas de protección e higiene indicadas por los especialistas. #QuédateEnCasa tal y como dice la imagen de Serendipia Cuba.