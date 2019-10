Cienfuegos sigue en la mira del control

Se apreciaron muchas deficiencias higiénico- sanitarias pues no se cumplen las medidas establecidas. /Foto: EFE

Contra los vendedores legales de minuta, nada; contra quienes no pagan el fisco y venden productos de dudosa procedencia y calidad, sí: uno de los objetivos del Grupo de Enfrentamiento

Una vez más, el Grupo de Enfrentamiento Provincial acomete acciones fiscalizadoras en demarcaciones del territorio cabecera provincial.

Nuevamente en la mira los establecimientos estatales y disímiles actividades del trabajo por cuenta propia (TCP) y otra vez el mal sabor de que se hayan encontrado varias dificultades y, por ende, se hayan aplicado no pocas contravenciones con un – para nada despreciable- monto en moneda nacional.

RUTA

Las inmediaciones del Mercado Agropecuario “7mo Congreso” fue el primer punto del recorrido. Justo a su vera, en la calle 50 entre 49 y 51 se detectó un puesto de venta de minutas que resultó ser ilegal, tal y como lo explican los inspectores actuantes.

Andrés Garrido Ramos, oficial inspector de la pesca, señala que “el vendedor expendía pescado de procedencia ilícita, razón por la cual se aplica una contravención que, en ese caso, ascendió a 3 mil pesos por ser reincidente en su actuar fuera de la ley; es decir se incrementa un cincuenta por ciento según lo establece la legislación vigente”. Mas, no fue la única irregularidad detectada en lo concerniente a la Pesca.

“También se detectó un vendedor ilegal de ostiones al que se le aplicó una multa por valor de mil pesos. En ambos casos se procedió al decomiso de los productos marinos”.

Pero volvamos al punto de venta de minuta, sitio en el que además se hizo necesario imponer otras multas, pues pululaba la ilegalidad, tal y como lo confirma Raysa Collazo Regueira, Supervisora provincial de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) que atiende a los TCP.

“Se impusieron sendas multas a trabajadores ilegales que son dos mil pesos por el Decreto 357, artículo 2.2, pero se le aumenta porque tenían otras violaciones; por ejemplo, no contaban con la ropa sanitaria para ejercer la actividad, y además en los alrededores del lugar se encontraron alimentos regados y no había cesto, lo cual evidentemente afectaba la higiene”.

Otro punto del recorrido resultó el Consejo Popular Caunao. ¿Cuál fue el resultado?

“Objeto de verificación resultó la cafetería, perteneciente a la Empresa Municipal de Gastronomía y el Sistema de Atención a la Familia (SAF)”, explica Carlos Sánchez Pedri, Especialista Principal de la Dirección Estatal de Comercio para la atención, quien reconoce que “ha habido mejoría en la higiene y la limpieza, no obstante debe seguirse trabajando.

“En el caso del SAF se debe continuar con la mejora de la frecuencia del plato fuerte; al momento de la inspección ofertaban embutido rojo, huevo y picadillo. Se estaba ofertando el menú con el precio establecido, los per cápitas establecidos y normas según las kilocalorías que deben consumir los acogidos en la unidad”.

Por su parte Proscopio Labrada Benítez, supervisor de la DIS provincial, resalta la utilidad del trabajo del equipo multifactorial. Y expuso otras de las acciones desarrolladas: “En el Consejo Popular de Caunao se aplicó el Decreto Ley 357, inciso 7.2 a un TCP (trabajador contratado) que comercializaba productos que no están al alcance de la actividad para la cual se autorizó la patente; es decir, mercancía que se vende en las tiendas. Por tanto se le retiró la patente, pues hacía poco más de un mes lo habían requerido por similar situación.

“Al momento de la inspección, el titular de la patente no se encontraba en el país, así que una vez que regrese debe presentarse en nuestras oficinas para proceder según lo establecido”.

Otro punto objeto de fiscalización resultó la cafetería particular “El Castillo”, ubicada en la Avenida 64 en la cual se expendía minutas y además de encontró una trabajadora ilegal, la cual fue multada. En el caso del titular fue apercibido por la DIS, pues al serle aplicada una contravención por la Pesca no se le puede imponer otra multa”.

RUTA DE LA HIGIENE

Se hace habitual que en las acciones de control, conducidas por el Grupo de Enfrentamiento no falte la presencia de especialistas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. En esta oportunidad es la licenciada Marisel Alfonso Marchante, especialista en salud ambiental quien esclarece por dónde anduvo la ruta de la higiene en este recorrido:

“Se apreciaron muchas deficiencias higiénico- sanitarias pues no se cumplen las medidas establecidas. Se aplicaron 5 Decretos-Ley por valor de 250 pesos en la Bodega ‘La defensa’, la Cafetería de Caunao y El Parador de Palmares, ubicado en la Circunvalación.

Con sistematicidad se realizan verificaciones por diferentes entidades de la provincia cuyo objeto social es precisamente ese: no obstante aún se aprecian dificultades, algunas llegan a ser contravenciones. Otras no; pero no cumplen cabalmente con lo establecido. Justo ese es el propósito: que haya orden, observancia y siempre se traducirá en calidad y satisfacción del pueblo.