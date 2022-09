Cienfuegos: Retornan estudiantes becados a sus planteles

Desde este sábado 3 de septiembre, los estudiantes becados de Cienfuegos retornarán a sus planteles, según el cronograma de entrada diseñado por la dirección de Educación en el territorio.

Para las 9.00 am deben entrar los educandos del Centro Mixto Batalla de Santa Clara del municipio de Cumanayagua, mientras una hora después, a las 10.00 am, lo harán los pertenecientes al Félix Varela, también del territorio montañoso; mientras que a las 11.00 am del propio sábado se reincorporarán los de los politécnicos 5 de Septiembre y José Gregorio Martínez, ubicados en la ciudad capital.

El domingo 4 de septiembre se incorporarán, a las 9.00 am los alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional Carlos Roloff, en Cumanayagua y a las 10.00 am los del Centro Mixto Armando Mestre, de Cumanayagua, el Juan B. Jiménez, en Palmira y el Politécnico Orestes Jiménez, de Lajas.

También a las 10.00 am del domingo retornan los becados del Politécnico Arturo Almeida, de Abreus y los Centros Mixtos Dionisio San Román (Aguada de Pasajeros); Félix Edén Aguada y Virgilio González Villa (Abreus), y Owel Noel Fundora, de Rodas.

Por su parte, el propio día 4, regresan a sus becas los muchachos de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández, en Cienfuegos, a las 11.00 am y a esa misma hora los de la institución educacional Ramón López, de Aguada. A las 4.00 pm lo harán los del Centro Mixto Hermanos Valladares, en Cienfuegos.

Para el lunes 5 de septiembre y desde las 7:00 am regresarán al pase los muchachos de las escuelas especiales Osvaldo Cabrera, Palmira; Camilo Cienfuegos Gorriarán, Abreus; Julio Antonio Mella, Aguada; Dionisio San Román, Cienfuegos; Onolio Navarro, Cumanayagua y el internado de primaria Manuel Puerto de Cumanayagua.

En todos los casos la recogida será en los puntos habituales.