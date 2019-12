Cienfuegos no se detiene; avanza y crece

Cuando miramos los doce meses transcurridos de este 2019, a punto de culminar, no hay dudas de que en Cienfuegos, como en toda Cuba, el esfuerzo y el trabajo de sus hombres y mujeres han hecho posible concretar resultados que también tienen la huella de la adversidad que supimos sortear. Esa adversidad, léase recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país, no nos impidió avanzar.

“La Provincia no detuvo su quehacer, ni la participación de los cienfuegueros en seguir apoyando, cada quien desde su responsabilidad, las tareas de impacto del territorio y de compromiso con el país”, aseveró Félix Duartes Ortega, Primer Secretario del Partido en la región centro-sur en un fructífero encuentro con la prensa que devino mirada-resumen de todo un año, en el que tomaron parte directivos del Gobierno encabezados por Mayrelis Pernía Cordero, su presidenta.

La situación de Cienfuegos en el ámbito económico centro el intercambio; de ahí que el máximo dirigente partidista valorase de satisfactorio el cierre económico de la provincia, aunque reconoció que debido a las afectaciones que existieron; primero vinculadas a los temas de materias primas y de financiamiento y en el segundo semestre con una tendencia más fuerte al tema energético. Todo lo anterior tuvo impacto sobre la población en algunos sectores de manera severa como es el caso de la industria alimenticia y el transporte; “pero a pesar de eso se hizo un esfuerzo que hay que reconocer, sobre todo la manera en que se ha enfrentado por los cuadros de dirección y los trabajadores la búsqueda de alternativas para seguir adelante”, precisó.

Un sector importante lo es, a no dudarlo, la Agricultura con una alta incidencia en el pueblo. Al respecto el también miembro del Comité Central manifestó a los periodistas perlasureños que las dificultades que existieron en la campaña de frío cuando dejaron de sembrarse más de 7 mil hectáreas, una cifra que resulta irreversible aún cuando se ha hecho mucho. “Lo que no se sembró en los meses de septiembre a diciembre resulta difícil de recuperar en los meses de enero y febrero y eso tiene un impacto fuerte en las hortalizas, las viandas (yuca, boniato, malanga, calabaza y plátano). Existió un propósito de sembrar diez caballerías mensuales, el cual hubo que paralizarlo a partir del noveno mes del año debido a la carencia de combustible”, agregó el dirigente.

Tan fuerte resultó el impacto de las dificultades con el combustible que la Empresa Integral de la Agricultura, que atiende a todas las empresas de la provincia y la de Horquita, en Abreus, los principales polos productivos del terruño dejaron de recibir el 80 por ciento del combustible que demandaban para sus operaciones, lo que ha generó no pocos contratiempos.

Entre los ejemplos citados por el Primer Secretario del Partido en Cienfuegos figura la siembra de papa que al cierre de diciembre, al quedar unas 160 hectáreas pendientes de sembrar demandó un accionar intensivo de los agricultores.

Una y otra vez afloró en el intercambio entre las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la Perla del Sur, el impacto desfavorable de la carencia del combustible por las razones que bien se conocen; pero en esta porción de la geografía centro-sur de Cuba no ha habido brazos cruzados: “Se están formando- en 13 centros de doma-, más de 350 yuntas de bueyes que nos favorecerá a partir del primer semestre de 2020 cuando comiencen a utilizarse junto a otras ya activas. Evidentemente el combustible se verá afectado a partir del asedio a las navieras y a los barcos, así como el asedio financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra nuestra economía. ”

“El país ha adoptado, como medida, no dar apagones a la población, pero ello ha condicionado que otros sectores tengan severas restricciones por no contar con el combustible necesario. La población debe comprenderlo porque sabemos que se generan algunas insatisfacciones, pero el quehacer conjunto propiciará que el impacto no sea tan severo”, puntualizó el máximo dirigente partidista.

Otro acápite no menos importante, si de economía se trata, son las inversiones que, en una estrategia bien concebida por el Consejo de la Administración Provincial, no fueron detenidas en los últimos meses del 2019; para ello se concentraron los recursos existentes y se les dio un seguimiento puntual por parte del CAP, lo que ha propiciado un cumplimiento positivo. Solo no se cumplirán aquellas que tienen que ver con equipos, pero en lo que respecta a la construcción, montaje y terminación a la inmensa mayoría de las inversiones se les dio continuidad en este último período del año que recién concluyó.

Informó Duartes Ortega que “en 2020 se dará continuidad a algunas, como es el caso de los 40 motores que ya están en puesta en marcha para la generación, pero que aún le quedan algunos detalles que se terminarán en el primer trimestre. En el caso de NPK se está discutiendo la posibilidad de dar continuidad a la segunda parte de la inversión que va a garantizar mayor capacidad de almacenamiento y con ello, entonces, incrementar la producción de fertilizantes muy necesarios para las producciones agropecuarias y azucareras.

“Se continuará la inversión del Hospital y pretendemos que al concluir el 2020 se pueda inaugurar la Maternidad con lo que se descongestionaría la situación del “Gustavo Aldereguía Lima”; de igual manera favorecería el incremento de la calidad de atención a los pacientes y el mejor funcionamiento de la institución médica, con una nueva dirección que ha diseñado un sistema de trabajo que podrá dar respuesta a algunas de las insatisfacciones que se tienen ahora” abundó Duartes Ortega.

Respecto al sector azucarero subrayó que la provincia acumulaba hasta el 26 de diciembre un aporte de unas 1700 toneladas, aunque en ese momento ya con la tensión adicional que provocó la lluvia del frente frío. “Cumplió – el 27 de diciembre -la zafra chica el central 14 de julio, el segundo del país; mientras que el 31 casi en el cierre, cumplió la provincia su plan de la zafra chica. En los próximos días lo hará el 5 de Septiembre y con él contribuiremos al cumplimiento del plan de la provincia ascendente a más de 120 mil toneladas. “

Y es ese un propósito que no puede desmayarse pues el sector azucarero, de conjunto con la Refinería y la Fábrica de Cemento afectaron el cumplimiento de las ventas de la provincia, a partir de que el MINAZ no cumplió el plan de la zafra del año anterior y el compromiso para 2020 es cumplir y comenzar a revertir ese comportamiento negativo de hace cinco o seis años.

Los periodistas cienfuegueros conocieron también que, independientemente de que se interrumpió el arribo de Cruceros y vuelos procedentes de Estados Unidos, el Turismo logra cumplir sus indicadores fundamentales sobre todo en el ámbito financiero-económico, teniendo a su favor el diseño de distintas propuestas y atracciones para los visitantes.

“Hay un grupo de inversiones que también en el entorno social van a favorecer a nuestro territorio”, dijo a la prensa Félix Duartes Ortega, Primer Secretario del Partido en la provincia, quien agregó que “se trata de continuar mejorando las condiciones en las ciudades; incluso recuperar infraestructuras a las que se les esté dando un uso inadecuado, a partir de una evaluación que realizará el CAP de conjunto con la Oficina del Conservador , lo que permitirá ocupar espacios dentro de la ciudad que hoy tienen un uso administrativo para seguir creando ofertas culturales, recreativa y gastronómicas para la población”.

Otra buena nueva que bien vale compartir es el hecho de que ya se inició la segunda etapa del Parque de Diversiones “Amanecer feliz” con el montaje de 11 nuevos equipos: carruseles, estrellas y montañas rusas que harán las delicias de los más pequeños y de la familia toda.

El encuentro de las autoridades partidistas y gubernamentales de Cienfuegos con la prensa, propició el reconocimiento al equipo de los Elefantes que si bien no clasificó para los play offs, al decir del Secretario del Partido: “hay que reconocer que de un lugar 16 en períodos anteriores ubicarse en el sexto es un buen lugar para el equipo; un equipo joven con una dirección joven también. El equipo hizo un buen trabajo. Y nos dio muchas alegrías durante la serie.”

En sus palabras llegó, además, el reconocimiento a los profesionales de la prensa en la Perla del Sur por la labor desarrollada en 2019, un intenso año de trabajo. “El Partido y el Gobierno nos sentimos acompañados de nuestros medios de prensa. Sentimos un reconocimiento a la labor que ustedes hacen en difíciles condiciones,” dijo.

No pocos son los derroteros y metas por cumplir en el 2020 recién estrenado. En la mira de las autoridades cienfuegueras no faltarán temas como la producción cañero-azucarera, agropecuaria y de alimentos, el desarrollo de la industria, la situación de acueductos, alcantarilladas y bacheo de la ciudad capital y el seguimiento a las principales inversiones, obras del plan de mantenimiento y reparación que se están ejecutando y siempre el intercambio con los trabajadores y con el pueblo todo, artífices principales de una obra perfectible que suma 62 años de victoria contra las adversidades.