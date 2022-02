Cienfuegos: Finca El Correo más allá de la genética

Tal vez al pasar frente a la finca El Correo, de paso a Ciego Montero, en la provincia de Cienfuegos, lo que más le llame la atención sea ver en el patio de la casona la pareja de cebras, el hermoso pavo real o la cría de las exclusivas y cubanísimas gallinas Cubalayas. Sin embargo, al traspasar el portón de la heredad, entras en contacto con un mundo de muchos sueños, unos en camino y otros por realizar.

Empero, de lo que más de oye hablar aquí es de genética, porque al decir del usufructuario Lázaro Hernández Iznaga, esa es la base para desarrollar cualquier ganadería, según el propósito en el caso de la bobina para leche o carne, en dependencia de la crianza a realizar, estudios de suelos y la infraestructura con que cuenten.

“Aquí protegemos la raza Jersey —explica—, animales de poca alza que convierten con mucha facilidad la comida enleche, además de la calidad de esta como producto lácteo, con un cinco por ciento de grasa. Por otra parte, el manejo, debido a su docilidad, es más manuable, y además, en muchas ocasiones no se necesita disponer del terneto para el ordeño, con un sistema mamario muy funcional. Por eso decimos que es la vaca idónea para el campesino cubano”.

Además del rebaño de una docena de vacunos, El Correo preserva una masa equina compuesta por los imponentes Quarter Horse (cuarto de milla), caracterizados por ser caballos fuertes, resistentes, vivaces, de tamaño mediano, con gran desarrollo de sus masas musculares, en especial del tren posterior y su reconocida mansedumbre. Poseen la velocidad de los corceles de sangre caliente de sus ancestros, y la estabilidad de los de sangre fría.

Y de la propia familia de los équidos deambulan por estos predios la inquieta y esquiva pareja de cebras Marialili y Niquero, además del manso cebrasno Triunfo, que constituye la principal atención del visitante, en especial para la grey infantil, por la inusual presencia de esas especies exóticas en espacios fuera de las áreas expositivas de un zoológico.

Para satisfacer la curiosidad sobre la autosuficiencia alimentaria de la masa ganadera, Hernández Iznaga explica que existen muchos estudios en materia de teoría que hablan de cantidad de animales por hectárea. “Aquí estamos haciendo, comenta, una suerte de experimento para demostrar que, lejos de tener mucho extensionismo de tierra, lo importante es aumentar la biomasa en la finca. Hablamos de mantener 25 o 30 animales de estas razas en una caballería de tierra (13,2 hectáreaa), pero con una garantía de áreas de compensación para garantizar el alimento, desarrollarlo y estar en equilibrio con el medio ambiente y la naturaleza en correspondencia con la Tarea Vida”.

“El Brigada”, como también se le conoce a esteexoficial del Ministerio del Interrior, defiende el criterio de que con un sistema semintensivo, a partir del acuartonamiento por un tiempo, y otro en las áreas que destinadas para pastar, puede lograrse más en esa caballería, que tener más terrenos, pero infestados de marabú e improductivos.

Acerca de la base alimentaria recuerda que el líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, junto a un grupo de científicos, investigadores y expertos de mucha experiencia en la materia, se dedicó al estudio y la experimentación con muchas variedades de plantas, previendo, como era su costumbre, el futuro de la ganadería y desbrozando el camino.

“De esas prácticas, argumenta, se definieron muy bien las especies a desarrollar por las bases productivas pecuarias, con probados resultados en el empeño de avanzar ante las contingencias del tiempo y las limitaciones del pienso procedente del exterior. De esa larga lista sobresalen la moringa oleolífera, así como la titonia y la morera, sin menostreciar, por supuesto, nuestra caña de azúcar por su importancia como suplemento energético, y hemos agregado a la lista la Cratylia argentea, de alto valor nutritivo, entre el 35 y 40 por ciento de proteína, además del banco de king grass”.

En todo este esfuerzo los “secuaces” en cuanto nuevo proyecto se involucre el emprendedor palmireño, el fornido mulato santiaguero Enrique Méndez Voce y el veterano vaquero Heriberto Allén Enrique, echan pie en tierra por el progreso de la finca. Justo el día de la visita ambos estaban inmersos en el acondicionamiento de las cercas para los primeros cuartones, sin tener muy en cuenta los rigores del sol tropical a punto del mediodía.

“Aunque a decir del Negro —como llaman también al oriundo de la tierra caliente oriental— aquí hacemos lo que haga falta en su momento”. Y como vista hace fe, poco después del almuerzo en campaña, aprovecharon para compactar algunas pacas de alimentos gracias a la recién estrenada ensiladora manual, cuyo diseño estuvo a cargo del ingeniero Dainel Porres Pérez.

“Nada, que como preconiza Lázaro, esta es la manera de sustituir el alimento de importación con medios propios, de modo que cada rincón de la finca se convierta en un barco de pienso verde”, asegura Allén Enrique, mientrasopera la máquina trituradora de caña, moringa, maiz y otras especies vegetales, las que poco después tendrán como complemento la miel de purga y las sales minerales.

Entre los proyectos a más corto plazo prevén aquí el montaje de un sistema de ordeño mecánico Alfa Laval, equipamiento completamente recuperado de vaquerías que desde hacía tiempo lo habían desechado por su obsolecencia.

Lázaro y su reducida tropa de “aventureros” confían en su utilidad y eficiencia a partir de la innovación y el asesoramiento de mecámicos experimentados en el asunto y especialistas de la filial Cienfuegos de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), con su presidente, Dr.C. Fernando Linares, al frente. Por lo pronto, la tecnología está prácticamente lista y solo falta la terminación de la nave de ordeño, la cual tiene pendiente la terminación del techo.

“Por otro lado, cuenta Hernández Iznaga, mi participación en ferias agropecuarias internacionales en Rancho Boyeros, dicho sea de paso con algunos premios incluidos, me dio la posibilidad de conocer a especialistas del Centro Nacional de Inseminación Artificial, quienes me incentivaron a utilizar esta prometedora técnica”.

Sin embargo, según el también asociado a la Unidad Básica de Producción Cooperativa pecuaria Blanquizar, dificultaba contar con el inseminador en el tiempo preciso del ciclo de celo de la vaca. Cuenta que ante esa dificultad optó por prepararse en la especialidad a través de un curso de capacitación, cuyos conocimientos téóricos sobre el diagnóstico y otros procederes, ya ha puesto en práctica con muy buenos resultados en sus propios lares.

“Entre las muchas ventajas del tratamiento de producción asistida está que el semen procede de toros muy bien seleccionados, cuyas hijas tienen prueba de progenie con evaluación de resultados de alto valor genético de acuerdo con la calidad de la leche y el rendimiento por vaca, cantidad de partos y otras características de interés de los ejemplares en cuestión”, detalla “El Brigada”.

Este 10 de febrero la finca El Correo cumple once años de creada. La fecha escogida para la fundación no fue casual ni mucho menos. Justo ese mismo día, pero de 1928, nació el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, a quien Hernández Iznaga reconoce como su principal inspirador.

“Conocí a Guillermo, rememora Lázaro, gracias a mi amistad con María Antonia Pujol Bravo, la propietaria de la finca El Alcázar, en Santiago de Cuba, quien me estimuló para meterme en el mundo de la genética. La pasión compartida del legendario jefe guerrillero por los caballos nos acercó mucho más. Aquella empatía me incitó a indagar sobre la vida de este hombre de historia, el primer guajiro en unirse a la lucha en la Sierra, con incondicional y leal apoyo a Fidel; el mismo que en más de una ocasión ha dicho que muere con las botas puestas: como me gustaría a mí también”.