Cienfuegos exhibe favorable situación ante COVID-19

La provincia de Cienfuegos mantiene en cero la curva de tendencia móvil, al no reportar casos positivos a la covid-19 desde el pasado 29 de abril. Se acumulan 24 casos, 23 altas y un fallecido. Se mantienen pacientes en centros de aislamiento para contactos, viajeros y sospechosos, para vigilancia clínica y epidemiológica en el manejo interdisciplinario de la epidemia acá, cuyo número fluctúa en dependencia de la situación epidemiológica que se mantiene bajo estricto control, aportó en declaraciones a la prensa la Dra. Arelys Crespo García, jefa del Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud.

Ante cada situación se abre un estudio de foco y se hace un levantamiento del lugar, donde se “levantan” sospechosos y contactos. Durante la semana tuvo lugar la primera etapa del estudio nacional de seroprevalencia y prevalencia de la COVID-19. El estudio se propone obtener estimaciones precisas del estado inmunológico de la población, monitorizar la evolución de la epidemia e identificar los factores de riesgo más importantes a los efectos de infectarse con el virus SARS-CoV-2.

Las arbovirosis y su proliferación en esta época del año constituyen una alerta que la población no debe dejar pasar por alto; las autoridades de lucha antivectorial y vigilancia epidemiológica de Salud, indican la realización de los autofocales en viviendas y centros laborales, así como permanecer atentos a los síntomas y en caso necesario acudir al médico de la familia. Es preciso adoptar las medidas necesarias para evitar la proliferación de focos del vector, el aedes aegypti.

Pese a la situación favorable que exhibe la provincia en torno a la transmisión de la COVID-19, aun no es tiempo de desmovilizarnos y es preciso reiterar a la población, que no es momento de restarle importancia al riesgo; se aprecian sitios y barrios en los que se reúnen personas a conversar, algunas sin observar el distanciamiento social, con mal uso del nasobuco y poco acatamiento de las medidas de protección indicadas por las autoridades de Salud, actitudes reprochables que no corresponden al esfuerzo desarrollado por las autoridades locales para proteger a la población en general.

Reiteramos el pedido de quienes velan por la Salud, a permanecer en casa y observar el distanciamiento social, las únicas medicinas que por ahora nos protegen del SARS-CoV-2, un virus de alto contagio y letalidad.