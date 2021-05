Cienfuegos está en un momento difícil de la pandemia (+Cartel)

Durante el programa radial Aquí el Pueblo el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud Pública en Cienfuegos, reconoció públicamente que la provincia transita por la peor etapa de la pandemia, al reportar 412 casos positivos a la Covid-19 en los últimos 30 días, la mayor infestación desde que el 24 de marzo de 2020 se notificara el primer caso diagnosticado en este territorio al sur de Cuba.

Un mapeo a la situación epidemiológica ilustra dispersión de los eventos activos hasta la fecha, también zonas rojas a las cuales habrá que procurar una efectiva vigilancia sanitaria: “Hay control, pero ello no quiere decir que sea un signo que nos satisface, porque la meta a la que debemos aspirar es cortar definitivamente la epidemia.

“Hoy la prioridad de las acciones sanitarias tiene como centro a Aguada de Pasajeros, donde existe una transmisión local en Covadonga y la cabecera municipal (…) No podemos descuidar el enfrentamiento intenso que se hace allí (…) También Cruces posee alta incidencia, sobre todo, en el centro histórico urbano. Por otra parte, estamos siguiendo con mucha atención el área urbana de Cumanayagua, donde han existido algunos eventos aislados.

“Sin descuidar controles de foco muy intensos en asentamientos diversos (Carmelina, Horquita, Parque Alto, San José) con las características propias de las áreas rurales, muy diferente a la ciudad.

“No obstante, debemos plantearnos una posición optimista, pero con una base realista, hay que dejar el pesimismo para mejores momentos”, dijo Tamayo Muñiz a la audiencia de Cienfuegos.

La concientización de un nuevo código de vida resulta esencial en estos tiempos de pandemia, sin embargo, aún abundan conductas inapropiadas en el día a día. Ya suman 22 los centros de aislamiento activos, la mayor cantidad de ingresados clasifican como contactos, donde están incluidos lactantes, pacientes en edad pediátrica y embarazadas.

“A pesar de la escasez, debemos hacer un mayor esfuerzo en el modo en que repartimos lo que tenemos. No podemos resignarnos a las colas y a las aglomeraciones que se generan en los centros comerciales, bancos y otros establecimientos públicos. Existen administraciones que mantienen una actitud negligente con las situaciones que se propician del mostrador hacia fuera. Muchas veces, se aplican medidas facilistas que garantizan el confort de esas administraciones y no la seguridad del pueblo.

“Debemos seguir trabajando, sin cansancio ni rutinas, por introducir cosas nuevas que nos saquen del paso. Hay que incidir en la educación sanitaria de la población, ello es muy importante dentro del nuevo código de vida”, agregó el directivo.

Los índices de letalidad de la Covid-19 en Cienfuegos han aumentado a través del tiempo. En enero de 2021 a penas se notificaba un 0,3 por ciento y en la actualidad ya suma un 2,2 con nueve fallecidos hasta la fecha.

Las reuniones, matutinos laborales, fiestas, ceremonias funerales y asistencia de trabajadores con sintomatologías respiratorias al centro empleador constan entre las indisciplinas reiterativas en la provincia, las cuales han generado brotes que luego trascienden a las zonas urbanas o rurales.

Actualmente hay en la provincia más de 69 casos activos y 51 controles de focos. A eso añadirle que la primavera trae consigo un aumento de las arbovirosis y con ello la vigilancia epidemiológica necesita crecer para minimizar el aterrizaje de enfermedades típicas del Caribe durante esta época del año.

“Debemos manejar junto a la Covid-19 otras epidemias. Esta es una etapa donde abundan las arbovirosis y el dengue (…) Se han reportado en Suramérica, específicamente en Ecuador, casos del llamado coronadengue, que es letal, de altísima mortalidad. Hay que evitar una epidemia de dengue acá y en ello tiene responsabilidad la familia”, explicó.

La mayor esperanza de poner fin a la Covid-19 descansa en los candidatos vacunales que Cuba pone a prueba en diferentes regiones del país. Sin embargo, tal aspiración no parece ser tan definitoria…

“La Isla avanza en varias fases de los estudios clínicos y a la vez se hacen producciones masivas de tales candidatos. En el mejor de los casos cuando la vacunación logré alcanzar un efecto poblacional, algo que no va a ocurrir de hoy para mañana, ello no va a constituir un efecto protector de las poblaciones a nivel internacional hasta finales de 2022.

“Algunos criterios de expertos notifican que si no acompañamos la vacunación de las medidas de distanciamiento social ese efecto se pospondrá hasta el 2027. Esa noticia es desagradable, pero se debe escuchar, porque del cumplimiento de las medidas sanitarias dependerá el efecto esperado.

“Todos los pronósticos a largo plazo son desfavorables, tanto nivel internacional como en el país. No se vislumbra una disminución de la incidencia de la enfermedad ni tampoco de los por cientos de letalidad. Hoy está circulando la variante sudafricana en el país, sobre todo, en La Habana y Matanzas y ya no solo provoca la muerte en los ancianos, sino a grupos menores de 60 años.

“También en esta semana salió a la luz pública la variante de la India, ya 17 países reportaban su impacto en las poblaciones. Lo tremendo de esta variante es que funge como una barrera de contención ante las vacunas y no parece ser la última en aparecer (…) No podemos confiarnos, porque no nos vamos a despedir tan rápido de la Covid-19”, concluyó Tamayo Muñiz ante los micrófonos del programa radial Aquí el Pueblo.

Esa compleja situación epidemiológica obligó al Consejo de Defensa Provincial a dilatar por 15 días el paquete de medidas restrictivas anunciado a inicios de abril, ello incluye el cierre de 105 escuelas y de los centros recreativos.

En la concientización de estas realidades va la vida.