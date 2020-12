En Cienfuegos: enfermedades cardiovasculares y el HGAL como escenario

El Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), institución médica cienfueguera, es sede este fin de semana del XIX Simposio: Calidad en la atención al paciente con infarto agudo del miocardio 2020; y del VII Taller de Enfermedades Cardiovasculares, encuentro científico al que acudieron importantes especialistas de esta rama de la Medicina en Cuba, para debatir y compartir saberes y experiencias sobre enfermedades que constituyen hoy la primera causa de muerte en el mundo.

Durante la apertura del evento se ofrecieron conferencias sobre temas de obligado estudio: La rehabilitación del paciente con insuficiencia cardiaca, a cargo del Dr. C. Eduardo Rivas Estany, presidente de la Asociación Cubana de Cardiología; temas sobre el desarrollo de la Cardiología y exámenes, por el Dr. C. Juan Adolfo Prohías Martínez, miembro de la American Society of Echocardiografhy; y el infarto agudo del miocardio, no siempre oclusión coronaria, en la persona del Dr. Lorenzo Llerena Rojas.

Para la tarde se reservaron las ponencias: Actualización sobre la conducción auricular normal y bloqueos interauriculares, a cargo del Dr. Raimundo Carmona Puerta, especialista de II Grado en Fisiología y Cardiología, profesor auxiliar del Cardiocentro de Villa Clara, y la conferencia sobre anticuagulación oral en situaciones especiales, por el Dr. Mario Israel Salgado Martínez, especialista de I Grado en Hematología, profesor instructor y jefe del Grupo Nacional de Trombolisis.

Del «patio» se presentaron, entre otros trabajos, estudios estadísticos compilados por la Dra. Yeneys Pujols Enseñat, especialista de I Grado en Medicina Intensiva y Emergencias, y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente del «Gustavo Aldereguía Lima».

La Dra. Yagen Pomares Pérez, directora de la institución sede, comentó a la prensa sobre cuánto se enriquece el centro al recibir allí a renombrados profesores y socializar con el equipo de Cardiología del Hospital y otros especialistas, conocimientos y habilidades en el tratamiento a estas patologías.

«Sin dudas, en el HGAL estamos poniendo ciencia a cada uno de los procesos que hoy tienen lugar acá, por la salud, la calidad y la vida de los cienfuegueros». El momento resultó propicio para entregar al Dr. C. Eduardo Rivas Estany, presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología, el Premio Dr. Gustavo Aldereguía Lima, instituido en el Hospital que lleva su nombre para homenajear a personalidades relevantes de la Medicina, en atención a su trabajo, en aras de desarrollar la especialidad en Cuba, y en representación de la colaboración establecida con la institución.

Según recientes estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, «las cardiopatías son, desde hace 20 años, la causa principal de mortalidad en todo el mundo», y Cuba no escapa de ello, cuando el envejecimiento poblacional aumenta. De ahí la conveniencia de desarrollar esta especialidad de las ciencias médicas en Cienfuegos, y lo provechoso de intercambiar experiencias.