Cienfuegos en los torneos Sub 15 y Sub 18 de béisbol

Para mantenerse a tono con los plays off de la 56 Serie Nacional, al menos en lo que a nombres de rivales respecta, asumirán las novenas del Sub 15 y el Sub 18 de Cienfuegos sus respectivos campeonatos de país. Los más jóvenes comenzarán este sábado, enfrentando en casa a la versión pequeña de los Cocodrilos; mientras los mayores iniciarán juego el 28 próximo, también contra los yumurinos y en el pantano de aquellos.

Previo a tales torneos tuvieron lugar en el territorio los certámenes provinciales para dichas edades. Según informara la Comisión local de la disciplina, la representación de la cabecera municipal concluyó invicta en ambas lides, seguidas de Lajas y Cumanayagua en el Sub 15, y de Abreus y Cruces, en el Sub 18. Constituyeron estos escenarios idóneos para observar el potencial de talento fuera de la EIDE, con posibilidades de escogerse en calidad de refuerzo de ser necesario.

En cuanto a las lides nacionales, los equipos sureños forman parte del grupo B donde, además de Matanzas, también figuran Villa Clara y Mayabeque. Para avanzar en el circuito precisan concluir primeros de sus respectivas llaves o, de lo contrario, posicionarse entre los dos mejores segundo lugares.

De momento, el Sub 18 luce con mejores posibilidades, avaladas en su sexto escaño del año anterior y una nómina con un considerable número de atletas repitentes. Un tanto más compleja se presenta la situación para el Sub 15, en el peldaño 16, si bien algunos asumen pronósticos optimistas: clasificar puede no ser posible ahora, mas deben mejorar en la tabla final de la justa.