Cienfuegos en Lima 2019, también bajo bandera dominicana

En el camino de la mano vacía, karate do, también se encuentra a cienfuegueros por todo el mundo. Y por esos andares coincidimos con Yunieski Silverio Castillo quien, como entrenador de la selección de la disciplina de República Dominicana, tomará parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Hace cuatro años y medio se radicó en dicho país con su esposa y dos hijos y casi desde entonces trabaja con el elenco. “Entreno al equipo de mayores, femenino y masculino, comenta Yunieski, vía chat de Facebook. Recién terminamos nuestra preparación en México y prevemos salir el próximo 4 de agosto para la capital peruana”.

Del 9 al 11 tendrá acciones dicho deporte, en el Polideportivo Villa El Salvador. “Tenemos como objetivo cuatro medallas de oro, añade. Las principales figuras del team son Ana Villanueva (doble campeona panamericana), María Dimitrova (campeona a escala regional y sexta del mundo en la actualidad), Karina Díaz (doble subcampeona panamericana y Deivis Ferreras (campeón panamericano y bronce a nivel de orbe). En cuanto a los rivales, serían Venezuela, México y Colombia los de mayor consideración”.

Jugar bajo otra bandera no implica renunciar a su condición de cubano, tanto menos de cienfueguero: “por suerte solo coincidiremos con la selección de Cuba en una división, la de menos de 68 kilogramos, explica. Siempre es difícil estar en el lado contrario, me ha sucedido ya en otros eventos del deporte. Es muy complicado de explicar; por ejemplo, en los Centroamericanos de Barranquilla topamos con dos competidores que incluso fueron mis alumnos y no tuve el valor de salir”.

Agradecido de su tierra

Con juegos bolivarianos, campeonatos continentales de la disciplina e incluso mundiales como experiencia, Yunieski Silverio Castillo reconoce cuánto le debe en su carrera a su lugar de origen: “Me gradué en la Facultad de Cultura Física de Cienfuegos, estuve varios años en la EIDE como entrenador, además fui atleta allá… y precisamente me gustaría resaltar eso: soy resultado de Cuba, de Cienfuegos, y sobre todo de Cumanayagua.

“Me gustaría agradecer también a muchas personas involucradas en mi formación profesional, especialmente a Maricela Pedroso (directora de la EIDE) y a Ezequiel Hidalgo Sarría (subdirector), por las oportunidades brindadas. Por supuesto, también a la gente del karate do en la Perla del Sur, Bernardo Pérez Román y Yamiley León”.

