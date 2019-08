Cienfuegos en el medallero de Lima 2019

Del agua —muy a tono con nuestra tradición marinera— llegó para Cienfuegos el mayor número de medallas en los recién finalizados Juegos Panamericanos Lima 2019. Una de oro, cinco de plata y tres de bronce, nueve metales en total, fue el saldo para los 23 atletas de casa en la cita peruana, ocho de ellas sacadas de la albufera Medio Mundo, en la ciudad de Huacho, por el remo (6) y otras dos del canotaje (2).

Desde la primera semana se celebraron el título y subtítulo del canoísta Fernando Dayan Jorge y poco después añadiríamos a los festejos el sorprendente segundo escaño del voleibol de sala masculino, con un Miguel Ángel López robando protagónicos. Hasta las últimas fechas no volvieron los nuestros a escalar el podio, cuando regresaron los botes a competencia.

Adrián Oquendo, en el doble par remos cortos; Jesús Alejandro Rodríguez, en el cuatro par remos largos y Marelis González, en el cuatro par de remos cortos fueron los “plateados” de Lima. Los dos primeros repitieron incluso podio, pues de bronce terminaron las regatas de Oquendo en el cuatro par remos cortos y en el ocho con timonel, en esta última acompañado por Jesús Alejandro y Yadián Rodríguez (timonel). Los ligeros (cuatro par) también hicieron lo suyo y entraron terceros en su final, asegurándose Yhoan Manuel Uribarri y Osvaldo Pérez un lugar en las premiaciones del evento. De seis, seis, fue la actuación de los sureños: todos volvieron con medallas.

Como otros resultados de la provincia estuvieron también el cuarto escaño de Olfides Sáez en pesas, el séptimo de Yurisledy Muñoz en canotaje, el sexto del béisbol con César Prieto; en el bádminton Roberto Carlos Herrera cedía en las primeras salidas, Yeyli Mary Ortiz llegó hasta cuartos de final en el doble y en igual fase concluyó Lizdainé Rodríguez, de tenis de mesa, en el por equipos.

Accidentada, en cambio, resultó la presentación del ciclista Frank Sosa, quien terminó lesionado en la rodilla izquierda tras una caída. “Me siento triste con mi paso por los Juegos, escribía el muchachos en las redes sociales. Venía con la idea de hacer un buen papel en la ruta individual; pero no pude. Duele, y no precisamente la rodilla. Siento que he defraudado a quienes confiaron en mí… Ahora toca enfocarse en nuevas metas, una vez más gracias por el apoyo: estoy en deuda con ustedes”. Propio del proceso de crecimiento como atleta fue este tropiezo, por lo que solo resta aplaudirle al joven su voluntad de levantarse.

Quinto concluyó el polo acuático masculino, con su amplia representación de la Perla del Sur (6) y similar fue el cierre de Leonardo Castillo en el relevo 4×400. Roxana Gómez tuvo una meritoria actuación en la final de los 400 metros planos y, con tiempo de 51.65s consiguió no solo la cuarta posición, sino también su mejor marca del año y un crono que le da el boleto al próximo Campeonato Mundial.

Licenciada en Periodismo. Graduada en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en 2009