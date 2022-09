Cienfuegos dispondrá de su Estrategia de Desarrollo Provincial

Apenas inicia el camino para procurar que Cienfuegos haga realidad su Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP), a tenor de la Constitución de la República y del Decreto 33/2021 del Consejo de Ministros, el cual “regula lo relativo a la implementación de las estrategias de Desarrollo territorial y la gestión de los proyectos de desarrollo local, con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial, en función del aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales”.

Al decir de Yolexis Rodríguez Armada, vicegobernadora, “la EDP solo puede ser una construcción colectiva que permita dotar al gobierno provincial del Poder Popular de un instrumento ajustado a las funciones que le han sido asignadas por la Constitución a ese nivel de gobierno y también a las actuales exigencias que se plantean sobre los órganos de la administración pública local”.

De ahí que sea un trabajo que requiere de intenso esfuerzo y además organización, precisión, capacitación sensibilización y mucho trabajo en equipo.

Justo para delinear las acciones a emprender, definir los cinco equipos concebidos para llevar adelante tal propósito y convocar a la creación de la identidad visual de la campaña que acompañará el proceso de elaboración de la EDP, tuvo lugar un reciente encuentro con disímiles actores de la vida económica, política y social de la región centro sureña.

¿Cómo puede definirse la Estrategia de Desarrollo Provincial?

“Es un instrumento de máxima jerarquía que tiene su fuente y origen en la Carta Magna. Podría asegurarse que el gobierno provincial del Poder Popular no estaría en condiciones de ejercer su misión si no dispone de una estrategia de desarrollo. Las funciones que se asignan a la provincia por la Constitución y las leyes son totalmente novedosas y no tienen antecedentes en el período revolucionario”, asegura Carlos Díaz Ramos, especialista principal del departamento del gobierno provincial a cargo de la asesoría metodológica en dicho proceso».

¿Cuáles elementos la distinguirán? ¿Qué pretende?

“La EDP propone una construcción colectiva, que toda la sociedad local se implique en el proceso, que se borre la dicotomía gobernantes y gobernados en aras de esa construcción; de ahí que desde el gobierno provincial deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la iniciativa y la amplia participación de la población, además de la estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales, así como la divulgación y el conocimiento de la estrategia en todo el territorio.

“De igual modo propone un instrumento integrador, lo cual significa que —una vez aprobada la EDP— solo existirá un instrumento de dirección como panel de mando del gobernador y de su consejo provincial y por tanto, en esa herramienta mayor deberán integrarse los demás instrumentos vigentes o se emitan en lo adelante. También horizontaliza la gestión y ello posibilitará un modelo de actuación consistente en gestionar bienes compartidos como, por ejemplo, los polos productivos que abarcan diferentes municipios”.

En consideración de Díaz Ramos, “el fin de la estrategia es que impacte en la vida cotidiana de los ciudadanos y sea un medio para incrementar la calidad de vida”.

Trabajo en equipo, premisa indispensable

Como se apunta más arriba, para concretar las acciones en pos de la Estrategia de Desarrollo Provincial de Cienfuegos, el trabajo en equipo es fundamental; de ahí que hayan sido constituidos un total de cinco en esta fase inicial.

“El primer equipo es, precisamente, el de dirección, encabezado por el gobernador, y como su nombre lo indica cumple el cometido de conducir todo el proceso. Está integrado por otros directivos gubernamentales”, esclarece el especialista principal del departamento del gobierno provincial a cargo de la asesoría metodológica.

“El aseguramiento a la comunicación, la participación ciudadana y la construcción de políticas públicas territoriales, es el objetivo del segundo equipo, bajo la conducción de la vicegobernadora de la provincia e integrado por profesores universitarios, representantes de los medios de comunicación y de la Unión de Juristas”.

La articulación intersectorial, la transformación digital, el diagnóstico estratégico y los costos de elaboración e implementación de la estrategia; la secretaría técnica y metodológica y el desarrollo económico y el desarrollo económico, los polos productivos y las desproporciones territoriales, son temas que abordarán el resto de los equipos a cargo del primer tramo de la construcción de la estrategia con fuertes implicaciones en tan complejo proceso.

Identidad visual acompañante

Considera Balbina Esther González Cejas, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en Cienfuegos, que la construcción de la Estrategia de Desarrollo de la provincia debe ir acompañado de una identidad visual que familiarice a todos con el proceso; de ahí que se convoque a un concurso con dicho propósito, auspiciado por el gobierno provincial, la Universidad y la propia ACCS.

“Podrán participar diseñadores, fotógrafos, editores, realizadores audiovisuales, especialistas en comunicación social y otros comunicadores, con hasta tres propuestas por cada participante individualmente o en equipos. Se sugieren los lemas: “Cienfuegos, atrévete a soñar; atrévete a cambiar” y “Cienfuegos me mueve”, y también se admiten otras propuestas de lema.

“El jurado otorgará tantas menciones como estime pertinente y un Premio, consistente en la adjudicación del contrato para la elaboración del Manual de Identidad Visual a la propuesta individual o del equipo ganador.

“El plazo para recibir las propuestas vence el 6 de octubre de 2022 y se entregarán debidamente identificados, en formato digital directamente en el Departamento de Comunicación Institucional del Gobierno Provincial del Poder Popular o por vía digital al correo erieisym@gmail.com . El veredicto del jurado será comunicado en ceremonia pública el día 13 de octubre del 2022”.

En lo adelante…

“La Estrategia debe llevarnos a un cambio de paradigma. No es tener estrategia como fin, sino como medio que nos conduzca a una gestión más cercana del ciudadano, más eficiente, orientada al desarrollo con más iniciativa y pertrechada de métodos y herramientas modernos y apoyada en la academia”, asevera la vicegobernadora de Cienfuegos, quien considera que la EDP puede contribuir a una mayor credibilidad popular en torno a la gestión de gobierno y que exista consenso alrededor de las prioridades que se consideren.

Antes de finalizar el año, los equipos iniciarán el cumplimiento de sus misiones, y al decir de Rodríguez Armada deben cumplirse importantes tareas; entre ellas, la revisión de la información disponible de los diagnósticos por componentes realizados en períodos anteriores y también las estrategias de desarrollo de los municipios para tener en cuenta sus prioridades y lograr articulación de estas con las provinciales.

Otras de las acciones a acometer tienen que ver con “la caracterización de la situación actual de la provincia en las más variadas dimensiones; identificar y jerarquizar las potencialidades y barreras para el desarrollo del territorio y definir y aprobar el posicionamiento estratégico de la provincia y sus escenarios de desarrollo”.

Transita Cienfuegos por la senda de su Estrategia de Desarrollo provincial, un camino arduo, pero no imposible; un camino imprescindible a la luz de los nuevos tiempos.