Cienfuegos debuta con victoria en Liga Nacional de Futsal

Cienfuegos, bronce del último certamen doméstico (2019), derrotó hoy a Matanzas tres goles por uno en la jornada debut de la IV Liga Nacional de Futsal (futbol sala), que este jueves arrancó en siete canchas cubanas bajo un nuevo formato.

Ariel Cogollos inauguró el marcador al minuto 10 de actividades en el tabloncillo de la sala Atabeyra, de la Universidad Médica Raúl Dorticós Torrado, en la Perla del Sur, cuartel general de los Marineros en versión sala.

Los otros dos tantos también subieron a la pizarra en la mitad inicial. Eduardo Leyva, al 18′ y Alberto Machado, casi al pitazo para el entretiempo, redondearon las cifras de los locales, bien plantados en defensa y creativos en las subidas a cancha contraria.

En el segundo parcial, aprovechando que el anfitrión lejos de ponerle pausa al juego siguió impetuoso, pero menos efectivo en las llegadas, los yumurinos subieron de tono su juego, ahora más propenso al contacto físico.

Ray Latty descontó al 42′, pero antes los de casaca roja y short negro ya habían fallado un penalty, que sumado a un inefectivo cobro desde los 10 metros en las postrimerías apuntan a que la visita vendió cara su derrota.

Fue este el único de los dos partidos calendariados de la llave B de Occidente, una de las cuatro en que se dividen los 16 equipos concursantes organizados en regiones geográficas.

El otro debió corresponder al duelo Villa Clara – Mayabeque, que por razones de problemas logísticos de estos últimos debió ser pospuesto para el venidero día 21.

La fase clasificatoria se extenderá hasta el 5 de mayo venidero con partidos a ida y vuelta entre los integrantes de cada grupo, algo inédito en la historia de los torneos cubanos de futsal.

Los otros resultados

En goleadas terminaron los compromisos del grupo A occidental, celebrados en la sala polivalente Ramón Fonst, de la capital cubana. A primera hora (10:00 am) Industriales derrotó a Artemisa cinco goles por uno, mientras en el choque del cierre (3:00 pm) La Habana literalmente apabulló a Pinar del Río 7-0.

Postales del inicio del Campeonato Nacional de #Futsal con los choques entre Industriales y Artemisa y La Habana contra Pinar del Río en la Sala Polivalente Ramón Fonst, de La Habana. #futbol #Cuba #DeporteCubano #FIFA22 pic.twitter.com/gkxLTIIGP3 — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) March 4, 2022

Bien diferentes los resultados del debut en la poule C oriental, en la que en uno no hubo vencedores ni vencidos y en el otro se marcaron siete dianas de conjunto. En calidad de anfitrión, Camagüey no pasó de empate a un gol frente a Las Tunas, mientras también como local, Ciego de Ávila superó 4-3 a Sancti Spíritus.

Por último, en el Ateneo Armando Mestre, de la Ciudad Heroína, el campeón defensor Granma venció como visitante a Santiago de Cuba con un convincente 3-0.

Según la actualización de la Asociación de Fútbol de Cuba, el duelo Guantánamo-Holguín también fue aplazado.

Hoy costó bastante trabajo hacer el acopio de todos los resultados, pues pese a la parafernalia digital creada para el mejor flujo de la información relacionada con las competencias, la apk Liga Nacional de Fútbol hoy no se actualizó como es debido. Ojalá sea asunto resuelto en próximas fechas.