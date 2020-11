Cienfuegos: cuidarnos y cuidar, slogan que no es vacuna

Tres positivos a la covid-19 hoy en Cienfuegos

Al cierre del martes 24 de noviembre dieron positivo a PCR en Cuba 76 muestras, tres de ellos, importados, se ubican en Cienfuegos. El acumulado general desde el comienzo de la epidemia se comporta así en Cienfuegos: 21 importados y 30 autóctonos, cuando se habían realizado casi 20 mil exámenes de biología molecular en el laboratorio de Villa Clara. En estos días el promedio de exámenes diarios es de 200.

Para el 19 de noviembre se conocía la noticia de un positivo a la covid-19, viajero con residencia en Aguada de Pasajeros, de 38 años, quien desde ese día se encuentra ingresado en el Hospital Militar de Matanzas, asintomático. Se abría así, en un mismo mes y a escasos días, el segundo estudio de foco en el territorio, tras transcurrir sin casos desde el 10 de septiembre.

La preocupación corrió como verbo conjugado de boca en boca, pero no bastó para se tomara conciencia sobre el cumplimiento responsable, que según dictan los protocolos de salud, deben cumplir, con obligatoriedad viajeros y familiares, para cuidarse y cuidar, y hasta respetar lo que hasta ahora contaba como el éxito de un trabajo sin descanso por la salud y la vida de nuestros congéneres.

El lunes las noticias ya fueron alarmantes, tras un rumor de fin de semana que hasta tanto no publicara el Minsap no resultaron confirmadas: dos nuevos casos importados, uno con 123 contactos y otro con 17, se reportaban. En el primero, de ellos, viajero procedente de EE.UU, de 44 años, hospedado en una casa de renta, constaba había estado en una recepción de matrimonio, a la que acudieron, en una instalación cerrada, el centro recreativo-discoteca Benny Moré, varias personas. A todos se les ha practicado PCR inicial, luego vendrá otro de confirmación y permanecen aislados, en sus hogares y bajo vigilancia clínica y epidemiológica de la Medicina Familiar. Ambos casos permanecen hospitalizados y presentan buen estado general de salud.

Llegó el miércoles y la información nos trajo la confirmación de seis nuevos casos, cuatro autóctonos que tienen como punto de partida el familiar que arribó a Aguada de Pasajeros; y dos importados. De esta cifra, llama la atención tres niños —entre 4 y 5 años— que resultaron contagiados, y aquí es preciso que todos reflexionemos sobre la protección intradomiciliaria cuando nos llega un familiar del extranjero, porque duele el número.

En conferencia de prensa a inicios de semana, el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, director de Salud en la provincia, llamaba la atención sobre el tópico de los viajeros, toda vez que ya se ha abierto la entrada por los aeropuertos del país: «En las comunidades se deben extremar medidas de convivencia, donde se respete el aislamiento de estas personas, la responsabilidad individual está dada en cumplir con la medida de no recibir visitas y el uso de protección. Se ha relajado el uso del nasobuco, también hay que afianzar la disciplina en los centros de trabajo».

A los viajeros se les hace un PCR en tiempo real al momento de arribar a los aeropuertos, y al 5to. día se les repite para confirmar, hasta tanto no tengan resultado de este segundo test, tienen limitación de movimiento, por lo que deben permanecer en las viviendas, hoteles o casas de renta, y si conviven con familiares estos no pueden acudir al trabajo o las escuelas. En respetar esa medida, protegernos, usar el nasobuco, obligatorio en estos momentos para todos los sitios, observar el distanciamiento sanitario, y cumplir el resto de las medidas recomendadas por las autoridades, está la solución para que el SARS-CoV-2, no penetre en las profundidades de un Cienfuegos que trabajó, trabaja y trabajará por controlar la situación sanitaria. Cuídese y cuide, slogan que es vacuna.