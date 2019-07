Calidad de los servicios, asignatura pendiente

Así, como lo ha leído en el título. La calidad de los servicios en Cienfuegos y en buena parte del país es una asignatura pendiente, aún cuando mucho se ha hecho en aras de que en cada sitio, preste el servicio que preste, se imponga la calidad como lo que es: el respeto al pueblo.

Recuerdo que hace unos años abundaban aquellos carteles de “mi trabajo es usted”, y hoy en no pocos sitios esa premia ha sido olvidada, al punto de ser tratados como una carga cuando damos trabajo en demasía.

¿Qué cuesta ofrecer una información fiable, de buena gana? ¿Por qué no preguntar qué se desea o necesita y no “amarrar” la cara como si nos estuvieran haciendo un favor?

¿Por qué pesos distorsionados? ¿Por qué es más importante una llamada o un mensaje, a veces un juego en el celular, que el propio cliente parado enfrente?

En este asunto, como en la vida misma, no podemos ser absolutos. He sido testigo de buenos y malos ejemplos, cuando de atender al público se trata.

Por ejemplo, he estado en instalaciones gastronómicas en que todo el personal está correctamente uniformado, te ofrecen las buenas horas, te explican de qué va el servicio y las ofertas que tienen; mientras que en otras la demora es excesiva, atienden a cualquier amigo primero, en fin…

No creo que este tema sea desconocido y también sé que se hacen esfuerzos y se invierten recursos en la preparación de los trabajadores del sector, pero las dificultades siguen presentes. Soy una convencida de que no es la medida disciplinaria la única fórmula, entonces ¿Qué nos falla?

Hay que engrasar todos los mecanismos porque – y vuelvo a los ejemplos- recientemente visité el Complejo la Laguna del Cura, un restaurante donde te reciben bien, el ambiente es acogedor, está climatizado, las ofertas de la carta existen en la realidad, pero entonces el servicio se demora, aún cuando fuimos de los primeros en entrar.

Ahora para el almuerzo hay programado dos turnos: 12 del mediodía y la 1:30pm, los del segundo tuno siempre correrán el riesgo de salir un poco más tarde. Son detalles, perfectamente solucionables, pero que en el día a día pueden convertirse en una habitualidad.

Otra tanto sucede si andas por el Hospital Provincial; también he presenciado a compañeras que se encargan de llamar a los pacientes de las consultas, respondiendo toda clase de preguntas, pidiendo amablemente que nos organicemos para permitir el flujo adecuado del personal por la única puerta de entrada- salida, pero también he visto a custodios tomarse facultades no concedidas e impedir a ultranza el paso de alguien urgido.

Pero la calidad también la ponemos nosotros: los usuarios, los clientes, los pacientes. En honor a la verdad, a veces dejamos mucho que desear con manifestaciones impropias; desde andar a medio vestir en plena ciudad hasta querer violentar lo establecido, aún cuando se nos explique amablemente las razones por las cuales no debe ser así.

Si la calidad se entiende como “Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Superioridad o excelencia de algo o de alguien”, por qué no nos empeñamos en que todo cuanto hagamos vaya acompañado de esa cualidad.

Pongámonos todos en acción, o mejor, hagamos que las acciones rindan frutos perdurables en el tiempo, entonces la calidad estará presente y dejará de ser una asignatura pendiente.