Choque Trump-OMS, otro ataque al multilateralismo

La amenaza de Estados Unidos de congelar los aportes de su gobierno a la Organización Mundial de la Salud (OMS) extiende la cadena de ataques de Washington contra el sistema de Naciones Unidas y el multilateralismo.

En medio de la pandemia de la Covid-19 que asola al planeta y en particular a la propia potencia estadounidense, su presidente, Donald Trump, expuso la posibilidad de suspender los fondos destinados al organismo rector de la salud a nivel global.

Como pretexto, el jefe de la Casa Blanca consideró que la OMS se equivocó y no alertó a tiempo sobre la expansión de la enfermedad que ya alcanza a casi todos los países.

Es precisamente la tardanza en la toma de decisiones, la que se le achaca al mandatario como causante del crecimiento exponencial en su propio país de un mal que ya sobrepasa los 90 mil muertos y un millón y medio de personas contagiadas en el mundo.

Tras su amenaza contra la OMS, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó al gobernante estadounidense a no politizar la crisis y reclamó ‘un liderazgo honesto de Estados Unidos y China’.

Asimismo, exhortó a no utilizar la pandemia ‘para fines políticos’ y demandó ‘solidaridad honesta a nivel global’ para enfrentar la situación.

At the end of the day, the people belong to all political parties. The focus of all political parties should be to save their people. Please work across all party lines. Please don’t politicize this virus. https://t.co/GXShR4XyIN

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 8, 2020