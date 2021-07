China lanza vehículo volador inteligente de quinta generación

La compañía china fabricante de autos Xiaopeng Motors, lanzó oficialmente este viernes a través de su división Xiaopeng Huitian, el Traveler X2, un vehículo volador inteligente con capacidad para dos pasajeros propulsado por energía eléctrica. Esta aeronave de quinta generación promete ser más amplia y segura que las anteriores.

Según detalla la firma, el Traveler X2 pesa 365 kilogramos y está equipado con ocho hélices, distribuidas en cuatro ejes, capaces soportar un peso de despegue de hasta 600 kilogramos. Asimismo, un paquete de ocho baterías independientes provee al biplaza con energía para desplazarse a una altura de entre 300 y 500 metros durante unos 35 minutos, y alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.

@XPengMotors ‘s eVTOL subsidiary Xpeng Huitian will officially reveal the prototype of its latest 2-seat design on July 16th in Shanghai. pic.twitter.com/LiUEBRyfjX

— Xin Gou (@chineseflyer) July 11, 2021