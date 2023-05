China celebra vuelo inaugural de su primer gran avión de pasajeros

El primer avión de pasajeros de gran tamaño construido en China realizó este domingo su vuelo comercial inaugural entre Shanghái y Pekín, con alrededor de 130 personas a bordo, informa Global Times.

A partir de este lunes, el avión C919 operado por la aerolínea China Eastern Airlines cubrirá inicialmente la ruta entre las metrópolis de Shanghái y Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, para luego expandirse hacia otras vías internas.

China-made Comac C919 completes its first commercial flight from Shanghai to Beijing. pic.twitter.com/0TwbHe5W0l

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2023