China: Caso Assange muestra hipocresía de la libertad de expresión en EEUU

«La extradición de (Julian) Assange ha puesto al descubierto la naturaleza hipócrita de la ‘libertad de expresión y de prensa’ en EE.UU., mejor que las revelaciones de WikiLeaks», dijo Wang Wenbin, portavoz de la cancillería china.

Las declaraciones del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se producen a pocos días de que un tribunal de Londres (Reino Unido) ordenara el traslado del periodista, Julian Assange, al país norteamericano, donde el comunicador enfrenta cargos de espionaje tras difundir en 2010 documentos secretos del Departamento de Estado y el Pentágono.

Las revelaciones más escandalosas fueron los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en las guerras de Afganistán e Irak. Ahora, el activista enfrenta penas de hasta 175 años de cárcel, por la presunta piratería de información sensible, aplicando la Ley de Espionaje.

«Lo que le sucede a Assange muestra que, para EE.UU., exponer las llamadas atrocidades de otros países es heroico, mientras que revelar los escándalos de EE.UU. es criminal», señaló el vocero chino.

What happens to #Assange shows that, for the #US, exposing the so-called atrocities of other countries’ is heroic, while revealing the scandals of the US is criminal. pic.twitter.com/ochuaO2RPX

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) April 21, 2022