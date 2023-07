China a OTAN: No olvidamos deuda de sangre por asesinatos en Yugoslavia

“No hemos olvidado la deuda de sangre que la OTAN tiene con el pueblo chino al bombardear la embajada china en Yugoslavia. Los países de Asia-Pacífico no dan la bienvenida a una máquina de guerra, y menos aún a una versión de Asia-Pacífico de la OTAN que aviva la confrontación entre bloques o una nueva Guerra Fría”, ha publicado este viernes en Twitter la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.

Así responde a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que en la cumbre del bloque en Vilnius, Lituania, elaboraron un comunicado que establece, en particular, que las “ambiciones y políticas coercitivas” de China desafían los intereses, la seguridad y los valores del bloque.

La Alianza Atlántica también cree que la profundización de la asociación estratégica entre China y Rusia va en contra de sus valores e intereses. El comunicado agrega que la Unión Europea (UE) y el bloque militar occidental coordinarán sus pasos “para abordar los desafíos sistémicos que plantea la República Popular China a la seguridad euroatlántica”.

China subverting the rules-based international order? Isn’t NATO the one who has trampled underfoot intl law & basic norms governing intl relations by interfering in other countries’ internal affairs & engaging in wars, causing sufferings to millions of people in the world?

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 13, 2023